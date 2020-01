Niemegk

Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in Container in Niemegk eingebrochen. Die Einbrecher überstiegen den Zaun des Firmengeländes in Teuchermark und hebelten mehrer Büro-Container auf. Die Täter entkamen mit Computertechnik.

Die Polizei rückte zum Einsatzort aus und sicherte Spuren.

Von MAZonline