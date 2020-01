Diese Frau ist die 1.000 Leserin der Fläming-Bibliothek

Rädigke/Halle (Saale)

Eigentlich war Cornelia Nitzschke nur als Hochzeitsgast in den Hohen Fläming gekommen. Dass sie selbst an diesem Tag auch noch eine denkwürdige und unvergessliche Verbindung eingehen würde, damit hatte sie partout nicht gerechnet. Doch am Ende des Tages verließ Cornelia Nitzschke das Fest als 1000 Leserin der Fläming-Bibliothek in Rädigke.

„Das war sehr liebenswürdig und ein großer Moment“, erinnert sich sie. „Ich konnte das erst gar nicht fassen, sowas ist mir noch nie passiert. Die Hochzeit war schon so schön und dann folgte noch das als Höhepunkt – unglaublich.“

Anspruchsvolle Auswahl an Literatur

Dabei schätzt Cornelia Nitzschke die kleine Bibliothek schon lange, wie sie erzählt. „Wir haben dort schon des Öfteren gefeiert, Theateraufführungen und Vorträge erlebt. Das ist ein wahrhaft kulturförderndes Forum im Hohen Fläming – stets interessant und sehr zum Wohlfühlen.“

Auch an jenem Hochzeitstag habe sich die Gesellschaft für die zahlreichen Bücher interessiert. „Das ist eine anspruchsvolle Auswahl an Literatur, sehr besonders für diesen kleineren Ort“, sagt die Diplom-Theaterwissenschaftlerin und Dramaturgin. „Zufällig fiel mir ein Buch eines Autoren in die Hände, den ich schon ab und an gelesen habe, der in meiner heimischen Bibliothek mit einigen gut recherchierten historischen Romanen vertreten ist – aber dieses Werk kannte ich noch nicht.“

In der Bibliothek finden regelmäßig Veranstaltungen statt – wie hier ein Vortrag von Bernd Fredrich über Kurt Tucholsky. Quelle: Stefan Specht

Die Wahl der in Halle/Saale lebenden Nitzschke fiel auf Peter Pranges „Die Rebellin“. Um das Buch ausleihen zu können, musste sie jedoch erst Leserin der Fläming-Bibliothek werden. Gesagt, getan. „Als ich mich dann nach den weiteren Modalitäten erkundigte, schaute mich die Wirtin erstaunt an. Da schwante mir, dass mit meiner Anmeldung wohl die schon seit einer Weile erwartete, magische Zahl erreicht war“, erzählt Nitzschke.

Eine ihrer Lieblingsautorinnen sei Isabel Allende. Deren aktuellstes Buch mit dem Titel „Dieser weite Weg“ habe sie auch kurz vor dem Coup in Rädigke angefangen zu lesen – es dann aber wegen Prange zunächst zur Seite gelegt.

Schon 1980 hat es gefunkt

Festgelegt auf ein Genre sei sie bei ihrer literarischen Auswahl nicht, sagt Cornelia Nitzschke. „Ich lese wirklich alles, schon allein wegen meines Berufs.“ Ihre heimischen Regale seien daher gut gefüllt. „Bei Büchern bin ich eher so der Hamster und kein klassischer Bibliothekssitzer“, gesteht sie lachend.

Nach Rädigke wolle sie nun dennoch regelmäßiger kommen und sich bereichern lassen. Der Weg ist ohnehin weniger weit, als es scheinen mag. Denn gefunkt hat es zwischen Cornelia Nitzschke und dem Hohen Fläming bereits 1980. Damals entdeckten sie und ihr bereits verstorbener Mann jenes kleine Haus in Lehnsdorf, das zu ihrem Refugium geworden sei, wie sie sagt.

„Es glich damals einer Ruine, hatte zuvor zwei Jahr leer gestanden und niemand wollte es angehen. Wir haben es schließlich in drei Monaten bewohnbar gemacht – was im Dorf keiner geglaubt hatte.“ Cornelia Nitzschke und ihr Mann aber seien von Anfang an euphorisch und verliebt gewesen in dieses „niedliche Haus an einer schönen Stelle im Dorf“, sagt sie.

„Wir standen eigentlich beide voll im Job und hatten extrem viel zu tun. Aber wir haben eine riesige Energie reingesteckt und während der Bauphase kaum geschlafen“, erinnert sich Nitzschke. „Ich habe mit aller Leidenschaft die Fenster und Türen restauriert und mich auch einiger alter Möbel im Inneren angenommen – wir waren wirklich ein bisschen verrückt, aber dieser glühende Funke für das Haus war einfach von Anfang an da.“

Fläming hat sich entwickelt

Wann immer es die Zeit zulasse, ziehe es Cornelia Nitzschke deshalb raus aus der Stadt und hin zu ihrem Grundstück in Lehnsdorf. Sie schätze den Hohen Fläming jedoch nicht nur wegen seiner Natur. „Er hat sich in den vergangenen Jahren auch was das kulturelle Aufkommen angeht sehr schön entwickelt“, bekennt sie.

Von Josephine Mühln