Niemegk

Menschen aus Orten des Amtes Niemegk können am Samstag, 15. Januar, eine Impfung zum Corona-Schutz erhalten. Dafür stehen 45 Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer zur freien Verfügung, heißt es von der Amtsverwaltung im Rathaus Niemegk.

Somit können Erst- und Zweit- sowie so genannte Booster-Impfungen zur Auffrischung an Impfwillige des Niemegker Amtes verabreicht werden. Sie können sich bei Interesse am Samstag um ab 10 Uhr in der Turnhalle der Robert-Koch-Grundschule an der Waldstraße einfinden.

Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Mitzubringen sind jedoch der Personalausweis und der Impfpass.

Für Nachfragen gibt die Amtsverwaltung Niemegk Auskunft unter 033843/6270.

Von MAZ-Online