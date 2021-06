Niemegk

Die Corona-Teststelle im Niemegker Lindenhof schließt. Das hat die Amtsverwaltung am Mittwoch bekannt gegeben. Demnach steht das Angebot für einen kostenlosen Test auf SARS-CoV-2 nur noch am Freitag, 11. Juni, zur Verfügung. Getestet wird in der Zeit von 13 bis 18 Uhr.

Im Niemegker Testzentrum wurden seit dem Start am 26. März insgesamt 862 Tests durchführt. „Das hat vielen Bürgerinnen und Bürgern größtmögliche Sicherheit geboten, sich nicht mit dem Corona-Virus infiziert zu haben“, sagt Amtssprecherin Sophia Petzold.

Zunächst an der Sporthalle

Das Testzentrum entstand in Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und wurde zunächst an der Sporthalle der Robert-Koch-Grundschule eingerichtet. Ende Mai zog das Angebot in die Bahnhofstraße um und war fortan immer freitags im Lindenhof zu finden.

„Mit der deutlichen Verbesserung der Inzidenzzahlen und der wegfallenden Testpflicht für viele Aktivitäten wird dieses Angebot immer weniger notwendig. Vor diesem Hintergrund hat sich der ASB entschlossen, die Tests ab dem 14. Juni ganz einzustellen“, heißt es in einer Mitteilung.

Von Josephine Mühln