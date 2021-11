Niemegk

Die Corona-Teststelle in Niemegk kommt zurück. Sie öffnet ab Freitag, 26. November, wieder ihre Türen und ist diesmal im Familienzentrum in der Straße der Jugend angesiedelt. Darüber hat die Amtsverwaltung jetzt informiert.

Betrieben wird das Testzentrum erneut vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Eine Testung ist fortan immer freitags in der Zeit von 13.30 bis 16.30 Uhr möglich.

Tests zuletzt gut angenommen

„Wir wollten das Angebot gerne unterbreiten, da es künftig ja wieder mehr benötigt werden wird“, sagt Amtsmitarbeiter Thomas Griesbach. „Die Testmöglichkeit wurde zuletzt schon gut angenommen, deshalb gehen wir davon aus, dass das auch jetzt wieder der Fall sein wird.“

Allerdings, so erläutert Thomas Griesbach weiter, unterbreite der ASB sein Angebot ja auch in anderen Kommunen. „Wir müssen ihn sozusagen teilen, weshalb das Angebot begrenzt ist.“ Deshalb sei langfristig zunächst nicht vorgesehen, an weiteren Tagen Testungen anzubieten.

Zuletzt war die Teststelle vor der Sporthalle der Niemegker Robert-Koch-Grundschule eingerichtet. Quelle: Josephine Mühln

Auch, ob das Angebot über den Jahreswechsel hinaus bestehen bleibt und wie es mit Testmöglichkeiten an Heiligabend sowie Silvester aussieht – beides fällt auf einen Freitag – ließ Thomas Griesbach noch offen. Er empfiehlt, sich im Vorfeld auf der Internetseite des Amtes über etwaige Änderungen zu informieren.

Zum Test mitzubringen sind ein gültiger Personalausweis oder Reisepass, ein Mund-Nase-Schutz sowie die Versichertenkarte. Der Test ist kostenlos und eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Angebot im Juni eingestellt

In Niemegk war zuletzt im März dieses Jahres eine Teststelle des ASB geöffnet worden. Diese befand sich zunächst vor der Turnhalle der Robert-Koch-Grundschule und später im Lindenhof in der Bahnhofstraße. Weil die Nachfrage damals schwand, wurde das Angebot im Juni schließlich eingestellt.

Von Josephine Mühln