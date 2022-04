Dahnsdorf: Scheune brennt komplett aus in Nacht zu Ostersonntag 

Dahnsdorf

Ein Großeinsatz von Feuerwehren läuft seit kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Ostersonntag in Dahnsdorf. Auf einem Wohngrundstück an der Lindenstraße ist eine Scheune in Brand geraten. Sie brennt vollständig aus.

Zur Galerie In der Nacht zu Ostersonntag hat es in Dahnsdorf einen Scheunenbrand gegeben.

„Personen sind zum Glück nicht in Mitleidenschaft gezogen worden“, sagt Jan-Rainer Winkelhaus, der Einsatzleiter von der Feuerwehr Dahnsdorf und stellvertretende Amtswehrführer von Niemegk, vor Ort gegenüber der MAZ.

Nachbar rettet Hausbewohner

Das ist vor allem einem Nachbarn zu danken. Er klopfte den Bewohner auf dem Brandgrundstück schnell heraus, nachdem er das Knallen von Dachsteinen wahrgenommen und das Feuer an der Scheune nebenan entdeckt hatte. Der Grundstücksbewohner selbst hatte davon zunächst nichts mitbekommen. „Ich habe Fernsehen geschaut und mich erschreckt, als mein Nachbar plötzlich mit der Leiter an meinem Wohnzimmerfenster im Obergeschoss gestanden hat“, berichtet der geschockte Anwohner gegenüber der MAZ.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch das schnelle Eingreifen der vielen Feuerwehrkräfte konnte ein Übergreifen der erheblichen Flammen auf das Wohnhaus und Nachbargebäude der Scheune verhindert werden. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand die Scheune im Vollbrand. Im Gebäude brannte ein große Menge Holz und Kohle, die dort gelagert waren.

Gut 70 Einsatzkräfte in Dahnsdorf

Im Einsatz waren fast alle Feuerwehren aus dem Amtsgebiet Niemegk. Darüber hinaus waren Kräfte aus Treuenbrietzen mit zum Brandort geeilt. Aus Bad Belzig und Lüsse kamen Kräfte auch mit einer Drehleiter. Sie konnte jedoch nicht zum Einsatz kommen, da die Anfahrt über ein Feld hinter dem Grundstück nicht möglich war. Insgesamt waren gut 70 Leute im Einsatz.

In der Nacht zu Ostersonntag hat es kurz nach Mitternacht in Dahnsdorf einen Scheunenbrand gegeben. Quelle: Julian Stähle

Gegen 2 Uhr versuchte die Einsatzleitung, einen Teleskoplader eines Landwirtschaftsbetriebes zu organisieren. „Wir müssen den Dachstuhl einwerfen, der komplett einsturzgefährdet ist“, erklärt Tino Bastian, der Amtswehrführer von Niemegk.

Ordnungsamt Niemegk versorgt Feuerwehrkräfte

Der Einsatz dauert bis in die frühen Morgenstunden hinein an. Über die Amtsverwaltung Niemegk ist eine Versorgung der Kameradinnen und Kameraden mit heißen Getränken organisiert worden in der kalten Nacht mit Frosttemperaturen. Um die Versorgung kümmern sich Amtsdirektor Thomas Hemmerling und das Ordnungsamt. „Zudem werden wir hier bestens versorgt von Anwohnern der Straße, die Stullen und Brötchen schmieren für unsere Leute“, erzählt Tino Bastian gegen 2.30 Uhr.

Zur Brandursache liegen zunächst keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zur Absicherung der unter Atemschutz arbeitenden Löschtrupps ist auch ein Rettungswagen vor Ort.

In der Nacht zu Ostersonntag hat es kurz nach Mitternacht in Dahnsdorf einen Scheunenbrand gegeben. Quelle: Julian Stähle

Auf dem Grundstück an der Lindenstraße befinden sich neben dem Wohnhaus und der vom Brand betroffenen Scheune auch eine Garage sowie eine Werkstatt. Auch diese konnten vor dem Feuer gerettet werden. „Ebenso ein Nachbargebäude der Brandscheune, in dem Öltanks der Heizung des Nachbarn stehen“, berichtet der Niemegker Amtsbrandmeister.

Schwierige Anfahrt für Löschfahrzeuge

Das vom Brand betroffene Areal markiert den Beginn einer Häuserzeile entlang der Straße. Rechts vom Grundstück befinden sich eine Freifläche mit Wiesen und Acker sowie eine Zufahrtsstraße zum ehemaligen LPG-Gelände des Dorfes. Dennoch konnten die Einsatzkräfte nicht über das Feld mit den Löschfahrzeugen an die brennende Scheune heranfahren. Die Löscharbeiten liefen ausschließlich von der Straße her über den Hof.

Von Thomas Wachs und Julian Stähle