Dahnsdorfer Festival für Freunde setzt auf immer mehr Interaktion via Internet      

Dahnsdorf

Es kann wieder losgehen. Ein langes Wochenende voller Kunst und Kultur steht in Dahnsdorf an. Viel zu tun gab es bis dahin noch auf dem Gutshof mitten im Dorf, der ab Donnerstagabend wieder zu buntem Leben erweckt wird. Ebenso wie das Gelände des ehemaligen LPG-Betriebes gleich hinter dem einstigen Rittergut.

Dort geht das „Festival für Freunde“ über die verschiedenen Bühnen in Scheunen und Ställen. Auch auf dem Hof und im Freien auf der Wiese unter schattigen Bäumen ist dann bis Sonntagnachmittag viel los, wenn die neunte Auflage des Kulturfestes mit internationalen und lokalen Akteuren aus dem Fläming gefeiert wird.

Jubiläum in nächsten Jahr

„Nächstes Jahr können wir dann schon Jubiläum feiern“, sagt Marie Golüke. Die 32-jährige gebürtige Dahnsdorferin gehört mit Julian Herrfurth (38) zu den Gründungsmitgliedern des Vereins, der das Festival organisiert. Beide bilden den Vorstand.

Das Festival für Freunde steigt ab Donnerstag im Dahnsdorfer Rittergut. Dazu laden Marie Golüke und Julian Herrfurth sowie ihr Verein ein. Quelle: Thomas Wachs

Auf die Beine gestellt haben sie für dieses Jahr ein Programm mit gut 30 Punkten. Zu erleben sind unter anderem Theater, Musik, Clownerie, Performances und verschiedene Workshops, an denen sich Gäste auch aktiv beteiligen können. Immer geht es für die Veranstalter und Akteure auch um Interaktion und Gespräche mit dem Publikum.

Gestreamt wird in die weite Welt

Es muss dabei gar nicht unbedingt persönlich auf das Festivalgelände kommen. Denn neu ist dieses Jahr die Übertragung vieler Programmpunkte im Internet. Für dieses Streamen ist eigens ein Team von drei Internet-Experten dabei. Im alten Stall auf dem Gutshof haben sie ihre Redaktion aufgebaut mit Computern und großen Bildschirmen. Dort verarbeiten sie die Bilder der Live-Kameras von vielen Stationen auf dem Festivalgelände.

„Es ist ein Experiment. Wir wollen sehen, wie es ankommt und wie viele Leute uns auf diesem Wege zuschauen“, sagt Julian Herrfurth. Interaktion über das Internet ist zudem geplant über spezielle Chats. „So wollen wir auch für Leute erreichbar sein, die nicht zu uns kommen können zum Beispiel durch eine Behinderung oder aus anderen Gründen“, erklärt Marie Golüke.

Im Internet können Online-Gäste im Stil eines Computerspiels zudem interaktiv über das Festivalgelände wandeln. In der Rolle eines Avatars, also einer Spielfigur, können sie das originalgetreu nachgestellte Gelände von Bühne zu Bühne ablaufen und erhalten dann automatisch ein Livebild der jeweiligen Aktionen auf ihr Empfangsgerät irgendwo in der Welt geschaltet.

Angebote auch als Hybride

Teil des Programmes sind dieses Jahr zudem Angebote als sogenannte Hybride. Die Darbietungen einiger Künstler werden dann von ihren Orten daheim oder irgendwo in der Welt via Internet auf das Festivalgelände übertragen. „Gerade in Coronazeiten haben wir für solche Projekte und insgesamt diesmal auch sehr starke finanzielle Förderungen erhalten aus verschiedenen Fonds“, erklärt Julian Herrfurth. „Ziel ist es, Kultur trotzdem zu den Leuten zu bringen, auch wenn wegen Corona im Moment nicht viel stattfinden kann in großem Rahmen“, so der Vereinschef.

Spontane Hilfe aus dem Dorf

Froh sind die Akteure des Vereins mit 72 Mitgliedern, von denen bis zu 15 zum aktiven Kern zählen, über den immer mehr wachsenden Rückhalt von Helfern und auch aus dem Dorf. „Wir haben uns in einer Gruppe in Sozialen Netzwerken hier verlinkt und darüber viel Hilfe spontan erhalten können, wenn uns mal eine große Leiter oder Spiegel gefehlt haben“, erzählt Marie Golüke.

Theater in der Scheune: Das Festival für Freunde findet zum neunten Mal statt rund um das alte Rittergut in Dahnsdorf. Quelle: Promo

Erstmals wird dieses Jahr auch die Feldsteinkirche gleich neben dem Gutshof ein Teil des Programms werden. Dort hat ein zugezogener Dahnsdorfer Konzertfreund ein Programm mit Folk und Blues organisiert. „Es kann unabhängig vom Eintritt auf dem Festivalgelände besucht werden“, erklärt Marie Golüke.

Dorffrauen backen fleißig

Aus dem Dorf kommt auch Unterstützung für die kulinarische Versorgung. „So backen viele Frauen für uns Kuchen. Ansonsten setzen wir auf regionale Produkte und Nachhaltigkeit etwa beim Verzicht auf Einweggeschirr und Plastik“, erzählt die Organisatorin.

Spannend werden könnte aus ihrer Sicht auch ein Workshop, der sich mit der Geschichte des ehemaligen Geländes der Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) gleich hinter dem Gutshof befasst. Dort arbeiten zwei Teilnehmerinnen die Historie auf. Die Ergebnisse sollen dann im Herbst in einer Ausstellung in Dahnsdorf präsentiert werden.

Nur mit Coronaauflagen

Das Festival für Freunde 2021 findet auch dieses Jahr wieder unter Corona-Auflagen und mit Hygienekonzept statt. „Nur Getesteten, vollständig Geimpften und Genesenen können wir den Zutritt auf unser Gelände gewähren. Dies gilt sowohl für das Team, die Künstler und allen Gästen“, erklären die Organisatoren.

Von Thomas Wachs