Dahnsdorf

Das Maß ist voll. Die Anwohner der Brücker Straße in Dahnsdorf wollen nicht länger hinnehmen, dass ihre Lebensqualität zunehmend leidet. Dass sie um ihre Gesundheit fürchten müssen, wenn sie aus dem Haus gehen – und dass sie sich an manchen Tagen sogar noch beleidigen lassen müssen, weil sie an der Straße entlang laufen.

„Wir werden nicht eher Ruhe geben, bis wir rausgefunden haben, wer dafür verantwortlich ist, dass hier seit zehn Jahren nichts passiert ist“, sagt Hannelore Hanitzsch von der Bürgerinitiative „ Brücker Straße in Dahnsdorf“. Man wolle die zuständige Behörde – in dem Fall den Kreisstraßenbetrieb Potsdam-Mittelmarks – in die Pflicht nehmen.

Autos und tonnenschwere Lkw

Die Brücker Straße ist eine Kreisstraße und eine der Zuführungen zur Umgehungsstraße, der Bundesstraße 102. Wer ein paar Minuten am Straßenrand ohne ordentlichen Gehweg steht, der merkt schnell, um was es den Anwohnern geht: Alle paar Minuten rauschen Autos und tonnenschwere Lkw vorbei, nicht wenige von ihnen sind dabei gefühlt zu schnell unterwegs. An den Rändern der Fahrbahn, deren Kanten teilweise abgebrochen sind, klaffen Mulden.

Dabei sollte eigentlich schon mit Inbetriebnahme der Bundesstraße 102 der Ausbau der Brücker Straße erfolgen. Das sei seinerzeit im Planfeststellungsbeschluss niedergeschrieben worden. Anwohner Martin Stolle erinnert sich noch an eine Versammlung von 2008. „Da hieß es von der damaligen Bauleiterin, dass die Straße von Kreuzung zu Kreuzung ausgebaut wird“, erzählt er.

Auf dem Seitenstreifen sind deutliche Reifenspuren eines Lkws erkennbar. Quelle: Josephine Mühln

„Es ist aus meiner Sicht vollkommen legitim, dass die Anwohner nicht mehr die Füße stillhalten wollen“, sagt Niemegks Amtsdirektor Thomas Hemmerling dazu. Er habe zuletzt bereits Mitarbeiter seiner Straßenbaubehörde nach Dahnsdorf geschickt, um vor Ort eine Verkehrssicherheitskontrolle durchzuführen.

„Das Ergebnis ist, dass die Verkehrssicherheit schlicht nicht gegeben ist“, sagt der Amtsdirektor. „Diese Straße entspricht in ihrer Funktion als Hauptzufahrtsstraße zum Ort nicht den bautechnischen Bestimmungen, die dafür vorgegeben sind. Lkw kommen nach rechts von der Fahrbahn ab und können ins Schleudern geraten“, führt Thomas Hemmerling weiter aus und zeigt die Reifenspuren, die unmittelbar vor den Grundstückszäunen deutlich zu sehen sind.

Feldsteinunterbau und Bitumendecke Als die Bundesstraße 102 vor gut zehn Jahren als Umgehungsstraße in Betrieb genommen wurde, wurde die Brücker Straße zur Zuführungsstraße. Sie ist laut Anwohnern eine alte Ortsverbindungsstraße mit Feldsteinunterbau, die mit einer Bitumendecke überzogen wurde. Nicht nur die Lebensqualität der Anwohner hat in den vergangenen Jahren stark gelitten, sondern auch die Bausubstanz der Wohnhäuser. Das Bemühen der Gemeinde Planetal und des Amtes Niemegk, eine Geschwindigkeitsbegrenzung durchzusetzen oder die Durchfahrt für Lkw über sieben Tonnen zu sperren, ist mehrfach abgewiesen worden – unter anderem mit der Begründung, dass die Brücker Straße kein Unfallschwerpunkt sei.

Sowohl Fahrradfahrer als auch Fußgänger seien dadurch in Gefahr. „Mit Kinderwagen und Hund hier langzulaufen, ist eine Zumutung“, macht Anwohner Frank Stolle deutlich. Der Vater eines zweieinhalbjährigen Kindes berichtet zudem von Anfeindungen der Lkw- und Autofahrer. „Da wird man angehupt oder bekommt auch schon mal einen Vogel gezeigt, weil man hier läuft“, erzählt er.

Weil die Schmerzgrenze mittlerweile mehr als erreicht ist, haben die Mitstreiter der Bürgerinitiative kürzlich selbst eine Verkehrszählung durchgeführt. „An zwei unterschiedlichen Tagen haben wir von fünf Uhr morgens bis 20 Uhr abends gezählt“, berichtet Hannelore Hanitzsch.

Wie auf der Autobahn

„Wir sind auf 2000 Fahrzeuge gekommen – und das, obwohl gerade Teil-Lockdown herrscht. Wir sehen diese Zahl also als Minimum.“ Zwischen sechs und sieben Uhr morgens sei es wie auf der Autobahn, erzählt Hannelore Hanitzsch weiter. „Es ist ein Wunder, dass noch niemand zu Schaden gekommen ist.“ Auch von waghalsigen Überholmanövern kurz nach dem Ortseingangsschild berichten die Anwohner.

Doch woher kommt trotz Umgehungsstraße der viele Verkehr in dem kleinen Ort? „Wir haben hier natürlich etwas Lieferverkehr, unter anderem für einen landwirtschaftlichen Betrieb im Ort, der Saatgut bekommt“, sagt Thomas Hemmerling, der selbst in Dahnsdorf wohnt. Dazu würden Transit- und Umleitungsverkehr kommen, wenn die Autobahn voll ist. „Und einige sind sicher auch Maut-Flüchtlinge.“

Die Kanten der Brücker Straße in Dahnsdorf sind zum Teil abgebrochen und am Rand klaffen tiefe Mulden. Quelle: Josephine Mühln

Bei der Verkehrssicherheitsprüfung von Amtswegen habe man festgestellt, dass eine Reduzierung des Tempos notwendig sei – bis die Straße ordentlich ausgebaut werde und Gehwege bekomme. Doch auch diese Reduzierung auf 30 Stundenkilometer sei in der Vergangenheit bereits mehrfach abgewiesen worden, zuletzt im September. „Da befinden wir uns gerade im Widerspruchsverfahren“, sagt Thomas Hemmerling.

Die Gemeinde Planetal habe immer wieder ihr Interesse zum Sachstand des geplanten Ausbaus der Brücker Straße bekundet, sagt Bürgermeisterin Karin Commichau. „Als Antwort vom Kreisstraßenbetrieb haben wir bekommen, dass das Land Brandenburg keine Fördermittel für Kreisstraßenbauprojekte zur Verfügung stelle – und deswegen nicht gebaut werden könne.“ Eine MAZ-Anfrage zur Thematik an den Landkreis blieb bis Redaktionsschluss am Freitag unbeantwortet.

Von Josephine Mühln