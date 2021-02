Das Dorf Haseloff soll mit einem Schlag wachsen   

Haseloff

Nach gut 20 Jahren ohne größere Immobilien-Investitionen soll das Dorf Haseloff nun mit einem Schlag deutlich wachsen. Die Gemeindevertreter von Mühlenfließ billigten aktuell die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein Areal am Mühlenweg. In Ergänzung bestehender Bebauung umfasst es an der Ecke der Kreisstraße nach Grabow Flächen zwischen der Hauptstraße und dem Mühlenweg.

Dort wollen die Eigentümer der Familien Borchardt und Kröger aus dem Ort ihre privaten Grundstücke zu Flächen für Wohnhäuser entwickeln. Das bestätigen die Familien am Donnerstag auf Nachfrage der MAZ.

Vorgesehen seien zunächst acht Parzellen sowie eine Stichstraße vom Mühlenweg her. Ein Grundstück an der Ecke zur Hauptstraße hin könnte mit einem Mehrfamilienhaus für Mietwohnungen bebaut werden. Die übrigen Grundstücke seien für Eigenheime vorgesehen.

Zwischen Mühlenweg und Hauptstraße ist in Haseloff Platz für acht Grundstücke für Wohnungsbau. Quelle: Thomas Wachs

Möglich werden könnte in dem B-Plangebiet auch betreutes Wohnen. Ausgeschlossen sind indes Gewerbe, Läden oder auch soziale Einrichtungen oder Kindertagesstätten in dem Dorf mit gut 250 Einwohnern.

Erste Nachfrage aus dem Dorf

Die konkrete Ausgestaltung der Nutzung müsse sich aus der Nachfrage ergeben. Ein Gebäude zur Betreuung von Bewohnern sei derzeit nicht vorgesehen, heißt es von den Investoren. Sie möchten das größere Mietshaus voraussichtlich selbst errichten. Die übrigen sollen verkauft werden an Interessenten für Einfamilienhäuser. Erste Nachfrage gebe es bereits aus dem Dorf.

Keine Kosten für die Gemeinde

Zur Umsetzung des Bebauungsplans werden die Investoren einen städtebaulichen Vertrag zur Übernahme aller Kosten abschließen. Für die Gemeinde Mühlenfließ entstehen somit keine finanziellen Auswirkungen. Ortsbeirat und Gemeindevertretung sehen keine Bedenken für das Wohnbauprojekt.

Die Mühle am Rande von Haseloff gab dem zu ihr führenden Weg den Namen. Jetzt sollen dort acht neue Grundstücke für Wohnungsbau entwickelt werden. Quelle: Thomas Wachs

„Die Nachfrage für Baugrundstücke ist überall groß derzeit auch in unseren Dörfern“, sagt Jens Hinze, der Bürgermeister von Mühlenfließ, gegenüber der MAZ. „In Haseloff waren die Voraussetzungen im Innenbereich schon gegeben planungsrechtlich. Woanders in der Gemeinde jedoch kommen wir ohne einen Flächennutzungsplan (FNP) leider nicht so einfach weiter“, so Hinze. Daher habe die Gemeinde bereits im vorigen Jahr beschlossen, einen FNP aufstellen zu lassen.

Alter Plan lebt wieder auf

Bei dem nun aktuellen Projekt in Haseloff handelt es sich im Prinzip um eine alte Idee. Ein ähnlicher B-Plan sei bereits vor gut 20 Jahren von der Hausbaufirma Kampa aufgestellt worden. Abgesehen vom Bau von vier Einfamilienhäusern am Mühlenweg wurde dieser aber nicht mehr weiter verfolgt.

Für das Vorhaben erfolgt im Rahmen des B-Plan-Verfahrens eine Beteiligung der Öffentlichkeit sowie von Behörden und Institutionen. Die Investoren rechnen mit einer Planungszeit zwischen einem und zwei Jahren.

Von Thomas Wachs