Niemegk

Bereits zum 20. Mal öffnete am Pfingstmontag die Turmwindmühle zwischen Niemegk und Hohenwerbig ihre Türen. Neben leckeren süßen Köstlichkeiten aus dem Holzbackofen gab es auch Deftiges vom Grill. Auf die kleinen und großen Besucher warteten nach dem Freiluft-Gottesdienst mit Pfarrer Daniel Geißler eine Hüpfburg und ein umfangreiches Familienprogramm.

Karnevals-Mädels geben eine Einlage

Zur Galerie Vor genau 20 Jahren hat an der Niemegker Turmwindmühle das erste Mühlenfest stattgefunden. Seitdem ist es zu einer schönen Tradition geworden, die auch an diesem Pfingstmontag wieder viele Besucher angelockt hat.

Tänzerische Einlagen boten die Mädchen des Niemegker Karnevalclubs. Ein kleines Theaterstück des Niemegker Volkstheaters, das eigens für den Mühlentag geschrieben wurde, gab tiefe Einblicke in die Müller-Familie Großkopf.

In den Rollen Otto Großkopf ( Hans-Joachim Linthe), Helga Meyer ( Anita Matthäs) und die Stadtführerin ( Jutta Linthe) entführten die Laienschauspieler die Zuschauer in die kleinen Geheimnisse von Otto Großkopf. So erfährt man im Stück „Mühlengeist Otto“, dass der Müller zu den Dieselmotoren immer Drieselmotoren sagte.

Alte Technik noch gut erhalten

Eine weitere Anekdote gibt es zu seinen regelmäßigen Besuchen im Männerchor. „Wenn wir die Lieder intus hatten, sorgten wir dafür, dass wir auch noch etwas anderes intus hatten“, so der Mühlengeist. Geprobt wurde im Café Dorno, dessen Besitzer Gerhard mit Spitznamen „Der Stobige“ hieß. Während einer Probe, so wird berichtet, habe er von Otto verlangt, dass er Noten lernen solle. „Da habe ich zu Dähne´n Paul gesagt: Ich kenne nur Banknoten“, so der Schauspieler.

Für Wolfgang Ewert ist der Besuch der Turmwindmühle ein Muss. „Mich fasziniert an den alten Mühlen die Technik, die zum Teil auch noch gut erhalten ist“, erzählt der Emstaler, der sich schon viele Mühlen in der Umgebung angeschaut hat. „Die hier ist top erhalten. Hut ab vor den Leuten, ohne die das hier nicht laufen würde.“

Seit 1998 unter Denkmalschutz Das erste Mühlenfest an der Turmwindmühle fand 1999 statt. 2009 wurde der Verein „Großkopfs Turmwindmühle Niemegk“ gegründet. Vor etwa 200 Jahren stand auf dem Schützenplatz eine Bockwindmühle. Wilhelm und Lydia Großkopf mussten diese Mühle abreißen lassen, da durch die näher kommende Stadtbebauung sich die Windverhältnisse verschlechterten. In Grabow wurde diese Mühle wieder aufgebaut. 1906 baute Wilhelm Großkopf mit dem Geld, das er mit dem Verkauf der Mühle erzielt hatte, die Turmwindmühle. 1908 ist Otto Großkopf geboren, der ebenfalls Müller wurde. Gemeinsam mit seiner Frau Erna übernahm er 1930 die Mühle. Aus der Ehe stammen zwei Söhne: Horst und Ernst. Horst wurde Müller, Ernst Elektriker. In den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkrieges wurde die Mühle von den Russen beschossen. 1998 wurde die Mühle unter Denkmalschutz gestellt. Der Niemegker Theaterverein hat während des Festes Spenden für den Mühlenverein gesammelt. Dabei sind 488,65 Euro zusammengekommen.

Gemeint sind damit alle Mitglieder des Vereins „Großkopfs Turmwindmühle Niemegk“, der sich am 13. September 2008 gegründet hat. Von der ersten Stunde mit dabei ist Simone Ehrhardt.

„Das Besondere hier ist die familiäre und herzliche Atmosphäre“, schwärmt die Berlinerin, die über ihren Lebensgefährten, Martin Weißbrod, zur Turmwindmühle nach Niemegk gekommen ist. „Ich bin der Cousin von Frank Großkopf. Wir haben in der Mühle schon als Kinder gespielt“, erinnert er sich.

Bis Ende der 1970er Jahre hat die Turmwindmühle die Umgebung noch mit Mehl beliefert, weiß Sabine Wendt. Der Förderverein wurde ins Leben gerufen, um den Standort der Mühle zu erhalten. „Ganz nach dem Motto: Was wir nicht erhalten, ist für immer verloren.“

Ein Konzept wurde eingereicht und eine Förderung in Teilabschnitten durchgeführt. Der alte Kornspeicher wurde zum Veranstaltungs- und Vereinsraum mit Toilettentrakt umgebaut.

Kampf gegen den Holzwurm

Im gleichen Zug wurde der Holzbackofen aufgebaut, in dem auch die begehrten Blechkuchen für den 20. Mühlentag gebacken wurden. „Die Kuchen sind bei den Besuchern immer der Renner“, weiß Wendt. Das Sichtmauerwerk wurde saniert und das Dach notsaniert. „Ein großes Projekt steht noch an. Die Flügel sollen noch dran“, wünscht sich das Vereinsmitglied.

Aktuell kämpfen die Vereinsmitglieder gegen den Holzwurm-Befall in der Mühle. „Wir werden von der Unteren Denkmalbehörde Potsdam-Mittelmark hier gefördert und bekämpfen den Holzwurm biologisch mit Schlupfwespen.“

Von Mai bis September findet am ersten Sonntag im Monat die Brauchtumspflege statt, bei der auch Kuchen im Holzbackofen gebacken wird. „Ohne die Familie, die Kinder und den Verein wäre das alles nicht möglich. Ein ganz großer Dank an alle, die uns unterstützen“, betont Wendt.

Von Johanna Uminksi