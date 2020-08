Niemegk

Denen helfen, die sonst keine Chance mehr hätten. Das ist das Credo der „Fellnasenhilfe Niemegk“. Hinter der privaten Tierschutzinitiative stehen drei Frauen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Streunern und in Not geratenen Stubentigern ein besseres Leben zu ermöglichen – und zwar nicht nur am Weltkatzentag, der stets am 8. August begangen wird, sondern übers ganze Jahr.

Zur Galerie Seit 2017 kümmert sich eine private Tierschutzinitiative aus Niemegk um Katzen, die in Not geraten sind. Hinter der „Fellnasenhilfe“ stehen drei Frauen, die sich mit Leidenschaft den Samtpfoten verschrieben haben.

„Aktuell versorgen wir über 80 Streuner“, erzählt Cathleen, auf deren Idee die „Fellnasenhilfe“ zurückgeht – und seit 2017 am Leben gehalten wird. „Das beschränkt sich aber nicht nur auf die Stadt Niemegk, sondern geht bis nach Brück oder Treuenbrietzen. Unsere größte Futterstelle haben wir in Feldheim, da werden über 20 Tiere versorgt, an den Niemegkern sind es elf.“ Es gibt in der Stadt zwei Futterstellen.

Anzeige

In den anderen Orten werden die Futterstellen von freiwilligen Helfern betreut. „Meist sind das Leute, die selber Katzen haben“, sagt Sandra, die an Cathleens Seite steht. Das Futter für die Stellen wird von den Helfern bei der „Fellnasenhilfe“ abgeholt oder die Frauen bringen es in die Orte – denn einige Freiwillige sind selbst nicht mehr gut zu Fuß oder hätten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einen zu langen Weg.

Weitere MAZ+ Artikel

Zwei private Pflegestellen

„Unser Hauptaugenmerk liegt aber seit etwa einem Jahr auf den Pflegis“, sagt Cathleen. Gemeint sind damit jene Katzen, die von Tierärzten zur „Fellnasenhilfe“ kommen oder gefunden werden – oder von Besitzern, die sich nicht mehr selbst um die Tiere kümmern können. Diese Samtpfoten bekommen dann in einer der zwei privaten Pflegestellen – also bei Cathleen oder Sandra zu Hause – einen Platz.

„Wir nehmen auf, solange Platz da ist“, macht Sandra deutlich. Mittlerweile hat sich das Engagement der Tierliebhaberinnen, zu denen auch Cathleens Tochter Pia gehört, rumgesprochen. Tierärzte und Tierheime würden bei Notfällen auf die drei Frauen zukommen, erzählen sie. „Wir betreuen sie wie unsere eigenen Tiere – sagen aber auch ab, falls wir aus Platz- oder Zeitgründen keine Chance sehen, uns ausreichend zu kümmern“, sagt Cathleen.

Die private Tierschutzinitiative „Fellnasenhilfe Niemegk“ kümmert sich um Katzen in Not. Quelle: Privat

Bei solch intensiver Betreuung bauen die Drei natürlich zu jedem Tier eine besondere Bindung auf, kennen von jedem Schützling den Namen und die Geschichte. „Für viele kämpft man zu lange, als dass man sie dann einfach wieder abgeben würden“, sagt Sandra.

„Aber wenn wir alle behalten würden, könnten wir irgendwann nicht mehr helfen, das ist auch klar“, ergänzt Cathleen. Deshalb werden einige Katzen weitervermittelt. Darum kümmere sich hauptsächlich Pia, zuletzt habe sie für sechs Tiere neue Besitzer finden können.

Weltkatzentag seit 2002 Der Internationale Tag der Katze wird jährlich am 8. August begangen. Katzenfreunde feiern an diesem Tag das Zusammenleben mit ihrem Haustier. Es soll aber auch auf Missstände in der Katzenhaltung hingewiesen werden – beispielsweise soll das Bewusstsein für Themen wie Tierschutz und Qualzucht geschärft werden. Den Internationalen Tag der Katze gibt es seit 2002. Weitere Informationen zur Niemegker Initiative gibt es auf der Facebookseite „Fellnasenhilfe Niemegk“.

„Wenn die Tiere Vertrauen aufbauen und sich wohlfühlen, das ist Motivation pur“, sagt die 15-Jährige. „Und sie sind einfach so dankbar, wenn sie wieder gesund sind.“ Sie wolle sich auf jeden Fall auch nach ihrem Schulabschluss weiter im Tierschutz engagieren, sagt sie.

„Man freut sich einfach, wenn es den Tieren besser geht“, ergänzt Sandra. „Oder wenn Streuner allmählich doch zutraulich werden.“ Sie alle seien mit dem Herzen dabei. „Wenn wir es nicht gerne machen würden, würden wir es nicht machen“, sagt Cathleen.

Die „Fellnasenhilfe Niemegk“ hat für die Vierbeiner eigens Räume zum Wohlfühlen eingerichtet. Quelle: Josephine Mühln

Unterstützung bekommen die drei Frauen hauptsächlich von anderen Tierfreunden, die am Schicksal der Vierbeiner Anteil nehmen. So berichteten sie auf ihrer Facebookseite zum Beispiel über Percy, der dringend eine Physiotherapie braucht. Schnell hätten sich Menschen gefunden, die für die Behandlung spendeten. Das meiste würden sie jedoch aus eigener Tasche stemmen.

„Die Tierarztkosten sind natürlich oft zu hoch, das können wir nicht allein schaffen“, sagt Cathleen. „Aber wir freuen uns über jeden noch so kleinen Betrag und sind dankbar für jede Unterstützung.“

Lesen Sie auch:

Von Josephine Mühln