Locktow

Sechszehn Grad Wassertemperatur wären optimal. Dann fühlen sich die Fische in den Becken der Forellenanlage in Locktow am wohlsten. An diesem Besuchstag zeigt das Thermometer 19 Grad. „An anderer Stelle hatte ich zuletzt noch ein paar Grad mehr, das tut dann schon weh“, sagt Michael Müller.

Im Jubiläumsjahr der Anlage zeigt sich der Sommer von seiner besten Seite, die Temperaturen klettern unerbittlich über die 30-Grad-Marke. „Genau genommen ist es ein Doppeljubiläum“, stellt Michael Müller fest. „Das Unternehmen besteht seit 40 Jahren – und genauso lange bin ich auch schon dabei. Zusammen mit einem Kollegen, der in Werdermühle arbeitet.“

Ehemals VEB Binnenfischerei Potsdam

Erst vor kurzem sei ihm ein Artikel von 1980 in die Hände gefallen, als die MAZ – damals noch Märkische Volksstimme – über die Fertigstellung des Baus in Locktow berichtete und darüber, dass die Becken mit den ersten Fischen besetzt worden seien.

„Man hatte das Gefühl, diese Anlagen wurden für 100 Jahre gebaut“, erinnert sich der Fischwirtschaftsmeister lachend. „Es wurde sehr viel Beton verbaut.“ 1992 wurde aus dem einstigen VEB Binnenfischerei Potsdam schließlich die Binnenfischerei Potsdam GbR.

Frisch aus den Becken und dem Räucherofen kommt der Fisch bei Michael Müller in Locktow zum Kunden. Quelle: Josephine Mühln

„Ich schätze meinen Beruf sehr“, sagt Michael Müller – gefragt danach, ob er vor 40 Jahren damit gerechnet hätte, es mal so weit zu schaffen. „Und natürlich ist man damals mit dem Ziel angetreten, es bis zur Rente zu schaffen. Dass man es aber wirklich so weit geschafft hat, auch mit den Ereignissen der Wende, das überrascht einen dann doch – was man in dieser Zeit so alles erleben durfte und musste.“

Die Direktvermarktung sei nach wie vor das beste Geschäft für alle Standorte und auch in diesem Jahr relativ konstant gelaufen. „Zumindest hat es sich nicht verschlechtert“, sagt der 57-Jährige. „Zu Ostern war es gewaltig und das zog sich auch danach noch weiter. Aber man weiß natürlich nicht, ob es so bleibt.“

Mit der Schließung der Restaurants ab Mitte März hätten die Menschen verstärkt auf Fisch zurückgegriffen, lautet Müllers Beobachtung. „Weil sie ihn eben nicht mehr in den Restaurants essen konnten.“

Trotzdem: Die Witterung der vergangenen drei Wochen habe dem Betrieb zu schaffen gemacht. Wenig und zu warmes Wasser, Probleme bei der Fütterung. „Am Ende leben wir mit und von der Natur“, sagt Michael Müller.

In Locktow werden zum Beispiel Goldforellen – eine Form der Regenbogenforelle - gezüchtet. Quelle: Josephine Mühln

Doch in 40 Jahren Forellenzucht sind das nicht die ersten Hürden, mit denen er zu kämpfen hat. „Man hat uns zwar zu guten Fischern gemacht, aber Kaufleute waren wir deshalb noch lange nicht“, beschreibt es Michael Müller. „In das Geschäftliche mussten wir uns erst reinfinden.“

Denn in der DDR habe man sich wegen des staatlichen Fischhandels keine Gedanken über den Absatz des Fisches machen müssen, viel sei zudem exportiert worden. „Noch 1989 haben wir rund 500 Tonnen Fisch produziert“, erinnert sich Müller.

Massives Virus in den 90ern

„Und das immer vor dem Hintergrund: wenig Wasser, viel Technikaufwand mit Pumpen.“ Heute versuche er den Einsatz von Pumpen zu vermeiden. „Denn Energie ist teuer. Und je mehr Technik zum Einsatz kommt, um größer ist die Gefahr, dass etwas ausfällt.“

Einen weiteren Rückschlag habe es Anfang der 90er-Jahre gegeben, als ein massives Virus unter den Fischen ausgebrochen sei. Nach dessen Bekämpfung sei die Anlage schließlich Anfang der 2000er umfassend saniert worden – auch, um besser produzieren zu können.

Der sogenannte Brotfisch der heutigen Zeit – also der Fisch, mit dem man seine Brötchen verdient – sei die Goldforelle, eine Form der Regenbogenforelle, sagt Michael Müller. Außerdem werden in Locktow Bachforellen und Bachsaiblinge gezüchtet. Die Zuchtzeit ist der Winter.

„Wir sind froh, dass wir noch da sind – man hat uns schon oft totgesagt“, resümiert der 57-Jährige. „Und dass wir noch alles selber machen, darauf kann man schon stolz sein.“

Berufsstand soll erhalten bleiben

Dennoch gesteht er auch ein, dass er Dinge anders hätte machen können. „Wir haben das Ganze ja 1992 von der Treuhand gekauft, als Riesengebilde“, sagt Michael Müller. „Da hätte man von vornherein feiner strukturieren sollen. Und weil wir durchaus einige Jahre hart gekämpft haben, um über die Runden zu kommen, waren viele Investitionen nicht in dem Maß möglich, in dem man es gerne gehabt hätte.“

Aber er komme nach wie vor gerne zur Arbeit, sagt Müller weiter. „Ich habe immer noch Abwechslung in meinem Berufsleben.“ Für die kommenden zehn Jahre wünsche er sich, dass der Berufsstand erhalten bleibe. „Es gab schon immer Fischer, Jäger und Sammler – nur wir Fischer werden gerne vergessen.“

Von Josephine Mühln