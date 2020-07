Niemegk

Über das Wochenende haben sich Diebe an einer Baustelle in der Niemegker Lindenstraße bedient. Dort stahlen sie Dieselkraftstoff sowie einen Tankzusatz. Dies geschah in der Zeit zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 6 Uhr.

In der Lindenstraße werden zurzeit Bauarbeiten ausgeführt. Am Wochenende parkte ein Bagger der Firma dort. Als ein Mitarbeiter die Maschine in Betrieb nehmen wollten, stellte er fest, dass die Klappe zum Hauptschalter des Baggers sich nicht mehr ohne Gewalt öffnen ließ.

Daraufhin verständigte er die Polizei. Die unbekannten Täter hebelten offenbar die Schlösser der seitlichen Klappen des Baggers auf. Sie entnahmen einen Kanister mit dem Tankzusatz Ad Blue sowie Diesel.

Die Polizei nahm ein Anzeige auf und sicherte Spuren. Danach konnte der Mitarbeiter den Bagger wieder übernehmen. Es entstand ein Schaden von circa 900 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

