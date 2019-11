Niemegk

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in eine Gartenlaube in Niemegk eingebrochen. Die Einbrecher bedienten sich dabei unter anderem an den Alkoholvorräten in der Laube. Bei einem weiteren Gartenhaus beschädigten die Täter eine Glasscheibe. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline