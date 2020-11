Raben

Böses Erwachen für einen Brummi-Piloten am Donnerstagmorgen. Der Lkw-Fahrer zeigte den Diebstahl von zwei Auffahrrampen an. Er hatte seine Nachtruhe auf dem Rastplatz Hagen an der A 9, Richtung Leipzig, verbracht. Unbekannte Täter nutzten das offenbar dreist aus. Sie haben unbemerkt zwei Laderampen aus einer verschlossenen Transportbox des Sattelzugs entwendet.

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige auf. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.

Von René Gaffron