Rabenstein/Fläming

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte zwei Auffahrrampen einer Sattelzugmaschine einer Spedition aus Österreich gestohlen. Der 50-jährige Fahrer hatte seinen Laster auf dem Parkplatz „ Rabenstein“ an der Autobahn 9 in Richtung Berlin abgestellt und geschlafen.

Am nächsten Morgen stellte er fest, dass der oder die Täter gewaltsam ein Vorhängeschloss eines Staukastens geöffnet hatten, der am Sattelauflieger angebracht ist. Die darin gelagerten Auffahrrampen waren verschwunden.

Der Schaden beträgt rund 3.000 Euro. Die herbeigerufenen Polizeibeamten suchten die nähere Umgebung ergebnislos ab. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen.

