Niemegk

Ein Schaden im fünfstelligen Bereich haben dreiste Diebe am Wochenende in Niemegk hinterlassen. In der Nacht zu Sonnabend brachen sie in die Halle einer Firma ein.

Anschließend entwendeten sie aus den dort abgestellten Firmenfahrzeugen und von deren Ladeflächen sämtliche Elektrowerkzeuge.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort mehrere Spuren. Die Fahndung nach den Elektrowerkzeugen wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung bei der Aufklärung des Einbruchs in der nicht näher benannten Firma. Die Ermittler rufen mögliche Zeugen auf, die Beobachtungen zum Einbruch oder zu tatverdächtigen Personen gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise an die Polizeiinspektion Brandenburg unter 03381/5600 oder über die Internetwache unter: www.polizei.brandenburg.de.

Von MAZ