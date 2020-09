Boßdorf

Das Polizeirevier Lutherstadt Wittenberg ( Sachsen-Anhalt) bittet um Mithilfe bei einem Diebstahl, der sich in der Nacht vom 11. auf den 12. September ereignet hat. In dieser Zeit wurde beim Unternehmen „ Flämingland Agrar“ in Boßdorf eingebrochen. Die Diebe entwendeten unter anderem einen Teleskoplader „Manitou“.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sei das rot-schwarze Fahrzeug vermutlich noch in der Nacht in der Nähe des Tatorts auf ein größeres Transportfahrzeug geladen worden. Wie die Polizei mitteilt, seien die Täter anschließend in Richtung Zixdorf davongefahren – erste Spuren würden darauf hindeuten.

Dieser Teleskoplader „Manitou“ ist in Boßdorf gestohlen worden. Quelle: Polizeirevier Wittenberg

Die Beamten suchen nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Verbleib des gestohlenen Teleskopladers machen können.

Hinweise an das Polizeirevier Lutherstadt Wittenberg unter 03491/4690 oder rkd.prev-wb@polizei.sachsen-anhalt.de

