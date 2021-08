Niemegk

Vier neue Dachgeschosswohnungen und die Aufwertung der umgangssprachlich als Bäckerkurve bezeichneten Großstraße 77/78: Bauunternehmer Ulrich Pietrucha von der Siba Rekultivierung GmbH will weiter in die Stadt Niemegk investieren und die Wohnqualität vor Ort verbessern.

Seit 1991 engagiert sich Unternehmer Ulrich Pietrucha bereits in Niemegk. Nun hat er zwei neue Projektideen, mit denen er zusätzlichen Wohnraum in der Stadt schaffen will.

Als nächstes auf der Agenda steht dafür der Ausbau eines Mehrfamilienhauses in der Straße des Fortschritts. Dort soll der Block mit den Hausnummern 10 und 11 ein neues Dach bekommen – aus dem jetzigen Satteldach wird künftig ein Mansarddach.

Statt in einem Winkel von 45 Grad liegt dieses dann steiler auf, etwa in einem 80-Grad-Winkel. Das schafft nach oben hin Platz, sodass vier zusätzliche Wohnungen entstehen können.

Fertigstellung bis Ende 2022

„Wir nutzen also die vorhandenen Häuser, um mehr Wohnraum zu generieren – und bauen keine neuen, für die weitere Flächen versiegelt werden müssten“, erläutert Ulrich Pietrucha die Idee hinter dem Vorhaben. „Wir haben jeden Tag Anrufe mit Anfragen für Mietwohnungen, an Interessenten mangelt es also nicht.“

Die Wohnungen unterm Dach haben jeweils eine Größe von etwa 65 Quadratmetern und sind zusätzlich mit Balkon ausgestattet. Die Pläne seien eingereicht, die Statik berechnet. Als nächstes sei das Bauamt am Zug, sagt Ulrich Pietrucha zum weiteren Vorgehen. Er rechnet dort mit rund drei Monaten Bearbeitungszeit. „Dann könnten wir etwa im Dezember anfangen zu bauen – und die Fertigstellung bis Ende 2022 anvisieren.“

In der Straße des Fortschritts in Niemegk gehören Bauunternehmer Ulrich Pietrucha mehrere Blöcke. Einen davon will er nach oben hin um vier Dachgeschosswohnungen erweitern. Quelle: Visualisierung Christian Pietrucha

Das zweite Projekt, das der Unternehmer im Blick hat, steht dagegen noch in den Startlöchern. Er hat in dieser Woche den Kauf der Gebäude in der Großstraße 77/78 abgeschlossen. „Dort sollen bezahlbare Wohnungen für alte oder mobilitätseingeschränkte Menschen entstehen, die gerne in der Stadt bleiben wollen“, führt der 77-Jährige aus – der übrigens von sich selbst sagt, dass ihm langweilig wird, wenn er nichts zu bauen hat.

Ob das mit dem günstigen Wohnraum wie geplant gelingt, muss sich allerdings erst noch zeigen. „Man muss heutzutage etwa 3000 bis 3500 Euro pro Quadratmeter Bebauung investieren“, macht Ulrich Pietrucha deutlich. „Die Nebenkosten, die durch die behördlichen Auflagen – beispielsweise für Brandschutz oder Wärmedämmung – entstehen, gehen ins Geld.“ Das schlage sich natürlich auf den späteren Mietpreis nieder.

„Ziel ist es, für die Kaltmiete maximal das anzusetzen, was man als Sozialhilfeempfänger bekommt“, sagt Pietrucha. „Also rund sieben Euro pro Quadratmeter aufzurufen. Wir bemühen uns, diese Preise zu erreichen.“ Möglich werde das jedoch nur, wenn das Projekt Fördermittel bekomme oder als Sozialbau deklariert werde.

Das Vorhaben in der Bäckerkurve setze er gemeinsam mit Niemegks ehemaligem Bürgermeister Eckhard Zorn sowie dem einstigen Amtsdirektor Günter Rockel um, erzählt Ulrich Pietrucha, der sich seit 1991 in Niemegk engagiert, weiter. Auch mit den unmittelbaren Nachbarn der beiden Gebäude sei er zur geplanten Bebauung in Kontakt und sie würden einer Erweiterung offen gegenüberstehen.

Entstehen sollen barrierefreie Wohnungen auf drei Etagen und dazu eine grüne Erholungsfläche im Innenhof. „Das Haus in der Pfarrstraße 1 gehört uns bereits, außerdem bin ich im Gespräch mit den Eigentümern der Apotheke. Dann könnte ein schönes Ensemble gebaut werden.“

Ulrich Pietrucha selbst und seine Frau haben ihren ersten Wohnsitz sowie den Siba-Hauptsitz zwar im November 2020 nach Oldenburg in Schleswig-Holstein verlegt, sind Niemegk aber dennoch stets treu geblieben. Sie haben einen zweiten Wohnsitz und auch ihr Büro in der Stadt behalten. „Ich beabsichtige nicht, ganz aus Niemegk wegzugehen – denn die meisten Niemegker sind mir ans Herz gewachsen“, schließt der Unternehmer.

