Digitaler Bühnenspaziergang beim Festival für Freunde in Dahnsdorf

Dahnsdorf

Immer noch heißt es coronabedingt abwarten, was die konkrete Form des „Festivals für Freunde“ 2021 in Dahnsdorf betrifft. Fest steht: Es findet statt, ob analog, digital oder in einer Mischform von beidem. Mit der besonderen Idee einer digitalen Festivalkarte wird zudem eine ganz neue Form des Festivals greifbar, die einen Avatar-Spaziergang über den Schauplatz in Dahnsdorf möglich macht. Inklusive gemeinsamem Erleben von Bühnenprogramm.

Man baue sich einen Avatar und schlendert los. Checkt hier und da das Programm, verweilt, chattet mit anderen digitalen Besuchern. So könnte das Festival für Freunde in Dahnsdorf aussehen, wenn es rein digital stattfinden muss. „Die Vision ist nicht nur Streams auf der Homepage zu zeigen, sondern das die digitalen Zuschauer auch das Gefühl eines Festivals bekommen mithilfe einer nachgebauten Festivalwelt, die genauso aufgebaut ist wie unser Festivalgelände“, erklärt Marie Golüke vom Organisationsteam. Noch ist das Projekt in der Startphase, die Ansichten nur zu Probezwecken gemacht worden. „Vermutlich wechseln wir noch zu einem anderen Anbieter.“

Impressionen vom 8. Festival für Freunde in Dahnsdorf 2020: Cathrin Clift und Dennis Depta vom Kanaltheater mit „Versprochen ist versprochen". Quelle: Johanna Wehmeyer

Ungeachtet dessen, wird eine digitale Reihe das Festival ohnehin begleiten. So ist zum Beispiel eine Performance von Maria Lucka zum Thema Gender und Gewalterfahrungen geplant, verrät ein Blick in das vorläufige Programm. Diese wird bei Instagram zu verfolgen sein. Um auch offline für Spannung zu sorgen, spielt beispielsweise das Zenobia Theater Berlin mit einem internationalen Ensemble und überdimensional großen Tiermasken die Lockdown-Version der Bremer Stadtmusikanten. Im Stück suchen die Protagonisten nach Lösungen, um ihre Kunst trotz Auftrittsverboten zu leben. Kurzweilig, nachdenklich und maßgeschneidert auf aktuelle Umstände.

Eine Beispielansicht für das Festgelände. Quelle: Screenshot

Auch aus Berlin wird ein Kollektiv namens „Planet Trash“ anreisen, welches während des Festivals vom 29. Juli bis 1. August Skulpturen aus Müll errichtet. Ein Fingerzeig auf die Konsumgesellschaft, aber auch ein Weg, selbstgemachte Umweltverschmutzung in etwas Kunstvolles zu verwandeln.

„Wir werden auf jeden Fall stattfinden, wissen aber noch nicht, ob es eine Mischform aus unserem Festival vor Ort sein und der digitalen Variante sein wird oder ob es nur die digitale Version gibt. Das müssen wir abwarten“, sagt Golüke. Der Trailer jedenfalls macht Lust auf mehr.

Liebe Freunde! Voller Vorfreude und Optimismus wollen wir euch unseren neuen Trailer zeigen, gleichzeitig startet heute auch unser Ticketverkauf für das Festival Für Freunde 2021 Hier geht's zu den Tickets: http://www.festivalfuerfreunde.de/seite/381794/tickets.html Posted by Festival Für Freunde - Dahnsdorfer.Kunst.Festival on Tuesday, March 30, 2021

Das Kunst- und Kulturfestival in Dahnsdorf bietet Raum für Künstler, in dem sie sich ausdrücken und entfalten können. Die Veranstaltung wird durch einen lokalen Verein organisiert und vereint regionale, nationale und internationale Gäste der Szene, auch um auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufmerksam zu machen. Das Programm wird Anfang Mai veröffentlicht. Der Kartenvorverkauf läuft. Tickets gibt es auf www.festivalfuerfreunde.de.

Von Natalie Preißler