Garrey

Das Netzwerk Dorfbewegung Hoher Fläming will die Orte der Region zusammenbringen. „Was können wir aus dörflicher Perspektive tun, um unsere Dörfer als attraktiven Arbeits-, Wirtschafts- und Lebensraum zu erhalten?“ Diese Frage will Mitinitiator Ralf Rafelt mit möglichst vielen Menschen aus der Region diskutieren.

Ideen zur Dorfentwicklung

Dazu findet am Samstag, 19.September, von 10 bis 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus von Garrey (Gemeinde Rabenstein/ Fläming) ein Dörfertreffen statt. Aktive aus Vereinen, Feuerwehren, Kirchen, Ortsbeiräten und Gemeindevertretungen, die sich für Dorfbelange interessieren, können sich dort über Ideen zur Dorfentwicklung austauschen.

Ralf Rafelt, Sprecher Dörfernetzwerk Hoher Fläming. Quelle: Andreas Trunschke

„Bislang sind 28 Anmeldungen für diese Veranstaltung bei uns eingegangen“, so Ralf Rafelt. Er freut sich über die großartige Resonanz und hofft auf weitere interessierte Teilnehmer aus dem Hohen Fläming. Neben politischen Vertretern und Vereinsmitgliedern seien alle Bürger aus den hiesigen Dörfern gern gesehen, die ihre Meinungen mit einbringen wollen.

Es gibt reichlich Redebedarf

Ralf Rafelt rechnet damit, dass vorwiegend Themen wie Mobilität, Nahverkehr und Ärzteversorgung auf dem Land angesprochen werden. Natürlich freue er sich über viele weitere Anregungen und Wünsche, die er vielleicht noch nicht auf dem Zettel zu stehen habe. Gesucht werden Aspekte, die das ländliche Leben betreffen und wo es Redebedarf gibt.

Das Dörfernetzwerk Hoher Fläming hat einen Sprecherrat. Ihm gehören Wolfgang Lubitzsch, Siegfried Frenzel, Ralf Rafelt sowie Hartmut König (v.l.) an. Quelle: Thomas Wachs

Alle Einwände werden gesammelt und anschließend aufbereitet. Sie sollen im Brandenburger Parlament der Dörfer eingebracht werden. Das ist für nächstes Jahr im Juni geplant, wo alle Regionen aus dem ganzen Land mit ihren Dörfern vertreten sein werden. „Bis dahin wollen wir ein großen Netzwerk untereinander schaffen“, sagt Ralf Rafelt.

Schirmherrschaft übernimmt Landtagspräsidentin

Das Parlament der Dörfer wird von der Dorfbewegung Brandenburg initiiert, wo auch Ralf Rafelt aktiv mitwirkt. Erst vor wenigen Wochen war er mit dem Vorsitzenden Frank Schütz bei Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke in Potsdam zu Gast. Sie hat die Schirmherrschaft dieses neuen Dialogformats übernommen.

Der Vorsitzende der Dorfbewegung Brandenburg e. V. Frank Schütz (l.), Landtagspräsidentin Prof. Dr. Ulrike Liedtke (m.) und der Sprecher der Dorfbewegung Brandenburg e. V. Ralf Rafelt (r.). Quelle: Landtag Brandenburg

Im Parlament der Dörfer sollen Belange der Dorfbevölkerung mit Politikern des Landes und Experten der ländlichen Entwicklung auf überregionaler Ebene auf Augenhöhe diskutiert werden können. Ziel ist es, den „Stimmen der Dörfer“ mehr Gehör zu verschaffen und über den Dialog nötige Entwicklungsimpulse anzustoßen. Aus Sicht der Organisatoren wird das ein historischer Moment für die Dörfer in Brandenburg.

Hürden abbauen, Leben ankurbeln

„Wir wollen mit dem neuen Dialogformat ehrenamtliches Engagement ermöglichen, bürokratische Hürden abbauen und das gesellschaftliche Leben ankurbeln“, so Ulrike Liedtke. Von dem Dialogformat gehe ein klares Signal aus: „Mitgestaltung und persönliches Einbringen in demokratische Prozesse ist möglich und notwendig.“

Vogelperspektive auf das Dorf Raben im Fläming. Quelle: Dirk Fröhlich

Der Tag der Dörfer des Hohen Fläming am Samstag soll gleichzeitig dafür genutzt werden, das Parlament der Dörfer den Bürgern hier vorzustellen. Gleichzeitig werden positive Beispiele der Dorfentwicklung sowie der aktuelle Dorfwettbewerb ganz bestimmt Raum für einen Austausch und einer Diskussion geben.

Informationen zur Teilnahme

Für das Dörfertreffen in Garrey ist ein Beitrag für Imbiss und Getränke in Höhe von zehn Euro zu entrichten. Für weitere Informationen und die Anmeldung ist Ralf Rafelt vom Organisationsteam unter der Rufnummer 033848/60019 oder per E-Mail hoherflaeming@lebendige-doerfer.de zu erreichen.

Von Marcus J. Pfeiffer