Die Zeiten, in denen die Bundesstraße 102 direkt durch Dahnsdorf führte, sind lange vorbei. Seit zehn Jahren leitet eine Umgehungsstraße den Verkehr am Ort vorbei. „Das war und ist für die Dahnsdorfer ein großer Zugewinn an Lebensqualität“, sagt Walter Wieland, seines Zeichens Ur-Dahnsdorfer.

Zur Galerie Dahnsdorf wurde erstmals im Jahr 1227 als „Danestorp“ urkundlich erwähnt. Da es zu diesem Zeitpunkt bereits ein Kirchendorf war, wurde die Dorfkirche, ein Feldsteinbau, vermutlich kurz vorher erbaut. Heute gibt es im Ort noch mehr zu sehen als das Gotteshaus.

Autos und vor allem Lastkraftwagen würden trotzdem noch in ausreichender Zahl die Ortsdurchfahrt passieren – Maut-Sparer, wie Dahnsdorfs Ortsvorsteher Christian Hoffmann sie nennt. „Die Menge an Verkehr ist schon erstaunlich“, sagen die beiden Männer. „Ohne die Umgehung würden die Gebäude im Ort noch mehr leiden.“

So wie die Ortsdurchfahrt, die an einigen Stellen deutlich mitgenommen aussieht. Vor allem die Brücker Straße raus in Richtung Mörz zieren tiefe Schlaglöcher links und rechts, Bürgersteige fehlen. Das sorgt bei den Anwohnern für einigen Unmut. „Sie sehnen herbei, dass hier was passiert“, weiß Christian Hoffmann. „Mütter mit Kinderwagen werden regelmäßig angehupt, weil sie keinen Platz machen – das sind keine Zustände.“

Alter Verlauf der B102 soll umgestaltet werden

Seitdem es die Umgehung gibt, ist die Ortsdurchfahrt eine Kreisstraße. Der Kreis Potsdam-Mittelmark habe schon lange versprochen, die Straße zu sanieren, die Pläne seien bereits überarbeitet. „Wir hoffen, dass das in ein bis zwei Jahren über den Tisch geht“, sagt der Ortsvorsteher. „Dann soll auch der alte Verlauf der B102, der beispielsweise hier an der Kreuzung Hauptstraße/Lindenstraße noch zu sehen ist, umgestaltet werden. Denn der ist irreführend für die Vorfahrtsführung.“

Hat man die Kreuzung passiert und folgt dem weiteren Verlauf der Ortsdurchfahrt, taucht nach ein paar Metern links die Dahnsdorfer Kirche auf. Sie hat in der Vergangenheit bereits häufig für Gesprächsstoff und MAZ-Berichte gesorgt. Inzwischen sei bei dem Thema aber etwas Ruhe eingekehrt, erzählt Walter Wieland. Er hat sich stets für das Gotteshaus eingesetzt, dessen Sanierung bleibt ihm eine Herzensangelegenheit.

„Die Aktivitäten an der Kirche haben zuletzt ein bisschen zugenommen“, sagt der Senior. Der ehemals aus 45 Mitstreitern bestehende Freundeskreis zur Rettung der Kirche sei zwar nicht mehr aktiv. Aber einige Kirchenmitglieder hätten ein Gutachten zum Sanierungsbedarf erstellen lassen. „Dafür haben wir Geld von den Bürgern gesammelt und die Kirche selbst hat was dazugegeben“, erzählt Wieland.

Das Ergebnis: Die Sanierung ist dringlich und sollte in naher Zukunft passieren, besonders gelitten habe der Altar – starker Wurmbefall. Deshalb müsse in den nächsten zwei Jahren Geld zur Verfügung gestellt werden, um zumindest schon mal mit der Sanierung des Kirchturms zu beginnen.

Der Turm der Dahnsdorfer Kirche ist seit gut drei Jahren eingerüstet. Er soll – wie das gesamte Gebäude – saniert werden. Quelle: Josephine Mühln

Er ist seit drei Jahren mit einem Bauzaun umstellt, weil bereits Steine herabgefallen sind. „Es liegt uns sehr am Herzen, dass dieses alte Denkmal erhalten bleibt“, macht Walter Wieland deutlich. „Noch sind wir voller Hoffnung, dass das gelingt.“

Ebenfalls schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat ein anderes Gebäude, das unweit der Kirche zu sehen ist: ein ehemaliges Rittergut. „Bis 1921 war das der größte Landwirtschaftsbetrieb hier im Ort, ist dann aber insolvent gegangen“, erzählt Christian Hoffmann, selbst Öko-Landwirt. Jetzt befinde sich darin eine Herberge mit Ferienwohnungen, außerdem sei das Anwesen Schauplatz der alljährlichen Kunst- und Kulturveranstaltung „Festival für Freunde“.

Kleiner Backofen ist beliebter Treffpunkt

„Die Frau des Gutsbesitzers soll eine Italienerin gewesen sein mit Hang zur Spielsucht“, berichtet Christian Hoffmann. „Weil sie oft in Berlin viel Geld verspielt hat, sind nach und nach Flächen vom Gut an Bauern verkauft worden, die viel Geld hatten – deshalb wurde es 1945 nicht enteignet.“

Parallel zur Hauptstraße führt der Weg weiter ins Dorf hinein, vorbei an einem kleinen Backofen, den die Einwohner vor gut 15 Jahren in Eigenregie gebaut haben. Und in dessen Umfeld sie seitdem gerne zusammengekommen sind – sei es für die Aufstellung des Maibaums, zu Dorffesten oder Adventsfeuern.

Tankstelle in Dahnsdorf seit Mai geschlossen Bis vor drei Jahren hatte in Dahnsdorf noch die Gaststätte „Drei Linden“ geöffnet – ein beliebter Treffpunkt, der über 45 Jahre Schauplatz für die Männerfastnacht war. Da sich für das Haus kein Nachfolger fand, ist es derzeit geschlossen. Die einstige Bahnlinie von Niemegk nach Bad Belzig, die durch Dahnsdorf führt, ist noch nicht entwidmet. Sie könnte also reaktiviert werden. Ob das aber tatsächlich jemals realisiert wird, ist ungewiss. Die Hoyer-Tankstelle in der Belziger Straße ist seit Mai ebenfalls geschlossen. Laut Christian Hoffmann sucht Hoyer einen neuen Betreiber. Auch solle es wohl weiterhin möglich sein, per Automat Diesel zu tanken. Etwas abseits vorm Dorf betreibt das Julius-Kühn-Institut – das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen – eine Versuchsstation und bewirtschaftet rund 36 Hektar. Die Freiwillige Feuerwehr Dahnsdorf ist Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr des Amtes Niemegk. 2021 wurde die Ortsfeuerwehr Dahnsdorf-Kranepuhl neu gegründet. Die Feuerwehr fährt 60 bis 90 Einsätze pro Jahr und betreut unter anderem etwa 46 Kilometer der Autobahn 9.

Direkt gegenüber befindet sich die Kita „Zwergenhaus“. „Wir haben in Dahnsdorf viel Nachwuchs, aktuell etwa 20 Kinder im Alter von null bis sechs Jahren“, erzählt Christian Hoffmann. „Das stimmt sehr hoffnungsvoll und widerspricht den Prognosen der Landesregierung, dass der ländliche Raum schrumpft.“

Das jedoch sei wiederum ein Problem. „Die Kommunalfinanzierung wird anhand der zu erwartenden Zahlen geplant“, erläutert der Ortsvorsteher. „Da liegt Einiges im Argen, wir haben viel zu wenig Geld zur Verfügung, um die kommunalen Pflichtaufgaben zu erfüllen – geschweige denn irgendwelche freiwilligen Aufgaben wie Bibliothek oder Schwimmbad. Daran ist überhaupt nicht zu denken.“ Am Ende eines jeden Jahres bleibe nichts übrig. „Die Pflichtaufgaben zehren uns aus“, sagt der Kommunalpolitiker.

Stolz ist er dennoch auf ein Alleinstellungsmerkmal Dahnsdorfs, wie Hoffmann es nennt. Denn der rund 390 Einwohner zählende Ort hat seine eigene Turnhalle. Gebaut zu LPG-Zeiten, mit einer Sportfläche in etwa so groß wie ein Basketballfeld.

„Die Halle wird vom Kindersport sehr intensiv genutzt, außerdem vom Kunstradsport“, erzählt Hoffmann. Den „Verein für Hallenradsport“ gebe es bereits sehr lange, zu DDR-Zeiten habe er Deutsche Meister aus Dahnsdorf hervorgebracht.

Die Feuerwehr in Dahnsdorf. Quelle: Josephine Mühln

Vor etwa fünf bis sechs Jahren sei im Innenraum das Parkett saniert und die Sanitäranlagen erneuert worden, auch eine Küche habe die Turnhalle. „Darum kann man uns beneiden, ganz Planetal kommt hierher“, berichtet Walter Wieland. Finanziert werde die Halle aus dem Haushalt der Gemeinde, außerdem würden die Nutzer einen Beitrag zahlen.

In der Nachkriegszeit habe Dahnsdorf um die 1000 Einwohner gehabt, weiß Walter Wieland. Auch wenn der Ort von dieser Zahl inzwischen weit entfernt sei, so würden doch vermehrt wieder junge Leute ins Dorf ziehen.

Viele Anfragen für Bauplätze

„Wir haben keinen Leerstand, weder Wohnungen noch Häuser“, sagt Christian Hoffmann. „Viele alte Häuser wurden schon ausgebaut, darunter auch Stallgebäude, die zu Wohnhäusern umgebaut wurden.“ Anfragen für Bauplätze gebe es viele – Gelegenheiten eher wenige, so der Ortsvorsteher.

Er sieht in der Übersichtlichkeit seines Dorfes aber auch Vorteile. „Ich finde es eigentlich gut, dass wir nicht so ein separates Wohngebiet haben wie es das beispielsweise in Linthe gibt“, sagt Hoffmann. „Das ist ja fast größer als das Dorf selber, aber viele Bewohner sind eher Schlafgäste, die mit dem Dorfleben an sich nicht viel zu tun haben wollen.“

In Dahnsdorf seien dagegen eher Häuser und Nebengebäude von Familienmitgliedern ausgebaut worden, die eine Beziehung zum Ort haben. „Viele Rückkehrer, die sich noch aus der Schulzeit kennen“, sagt Hoffmann, der selber vor 23 Jahren aus Brück nach Dahnsdorf gekommen ist.

Trotzdem gesteht er, dass Dahnsdorf im Vergleich zu anderen Dörfern noch Reserven habe, was die Gemeinschaft angeht. „Es gibt einige Leute, die sich engagieren und was unternehmen – und jene, die man bei keiner Veranstaltung sieht. Aber das kann man auch niemandem übel nehmen“, sagt Hoffmann.

Infrastruktur weiter erhalten

„Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir die Infrastruktur, die wir haben, weiterhin erhalten können“, macht der Landwirt deutlich. Dem schließt sich Walter Wieland an – und ergänzt: „Mein Wunsch wäre, dass die Kirche so schnell wie möglich saniert wird.“

