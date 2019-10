Locktow

Die Vorbereitungen für das 20. Drachenfest auf dem Flugplatz bei Locktow laufen auf Hochtouren. Am Samstag, 12. Oktober, und am Sonntag, 13. Oktober, sollen sich wieder zahlreiche Drachen und Windspiele in den Himmel erheben. Profis und Besucher können dabei gleichermaßen verschiedene Fluggeräte steigen lassen.

Erwartet werden unter anderem wieder aktive Drachenflieger aus ganz Deutschland, weitgehend koordiniert über das Rixdorfer Drachen Team, aus dem Herzen Berlins. Die Rixdorfer tragen seit dem ersten Fest vor 20 Jahren zum Gelingen bei, insbesondere mit der Moderation, Vorführung unterschiedlicher Drachen und der Organisation von Wettkämpfen in einer Vorführfläche.

Das Programm ist vielfältig. Für die Besucher stehen Flächen zum Drachensteigen zur Verfügung, Kinder können malen, basteln, Karussell fahren oder Bungee springen. Michael Krone, der Entwickler der Papierflieger-Faltmaschine ist ebenfalls dabei.

Der Modellflugverein Damelang wird eine Auswahl von Fluggeräten ausstellen und Modell-Hubschrauber aufsteigen lassen. Falls die bei den Kindern beliebte Bonbon-Drachen-Fähre wegen zu wenig Wind nicht starten kann, wird ein „Transport-Hubschrauber“ einspringen. Natürlich werden auch wieder Fallschirme für das beliebte Fallschirm-Ziehen zur Verfügung stehen.

Seit mehreren Jahren sind zudem die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Planetal fester Bestandteil des Festes. Die Kameraden präsentieren ihre Technik und informieren über die Arbeit und Ausbildung in den Feuerwehren.

Für das Drachenfest, das am Samstag, 12. Oktober, und am Sonntag, 13. Oktober, jeweils um 10 Uhr beginnt, werden weder Eintritt noch Parkgebühren erhoben. Für das leibliche Wohl sorgen Locktower Familien. Weitere Informationen zum Fest gibt es im Internet auf der Seite: www.drachenfest-locktow.de.

Von Philip Rißling