Drei Brummi-Piloten nachts an der Autobahn bestohlen

Niemegk/Ziesar

Die Reihe von Diebstählen auf den Autobahnen reißt nicht ab. In der NacHt zum Mittwoch meldete um 2.45 Uhr der ungarische Fahrer eines Sattelzugs das Dilemma. Sein Fahrzeug stand an der A 9 auf dem Parkplatz Zauche. Der Brummi-Pilot hatte zuvor eine aufgebrochene Hecktür entdeckt. Vom Auflieger wurde dann eine unbekannte Menge PKW-Reifen entwendet. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Ein weiterer LKW wurde auf dem Rastplatz Buckautal-Nord an der A 2 beschädigt. Es wurden Schlitze in der Plane festgestellt. Ladung wurde jedoch nicht entwendet. Der Fahrer hatte den Schaden kurz nach 3 Uhr festgestellt.

Am frühen Morgen berichtete ein polnischer LKW-Fahrer, dass offenbar in seinen Sattelauflieger eingebrochen wurde. Er hatte am Abend zuvor den Parkplatz Hagen an der A 9 angesteuert. Die unbekannten Täter öffneten mehrere geladene Pakete und entwendeten teilweise deren Inhalt. Was sich genau darin befand, ist noch unklar.

Die Polizei hat in allen drei Fällen Strafanzeigen aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Von René Gaffron