Dreiste Kriminelle steigen nachts in Autobahnraststätte „Fläming“ bei Locktow ein        

Locktow

Ein Schaden von mehreren Tausend Euro haben Kriminelle an der Autobahn-Raststätte „Fläming“ hinterlassen. An der A9 bei Locktow waren sie in der Nacht zu Montag mit Gewalt in ein Gebäude eingedrungen.

Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Sonntag, 10. Oktober, 22.30 Uhr, und Montag, 2 Uhr. Die unbekannten Täter haben mehrere Räume durchsucht“, erklärt Torsten Sander, ein Sprecher der Polizeidirektion West, am Dienstag gegenüber der MAZ.

Die Polizei nahm eine Anzeige auf. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker zum Einsatz.

Ob die Täter Beute machten und was gegebenenfalls gestohlen wurde, ist noch nicht genau bekannt. Dazu ermittelt die Kriminalpolizei. Sie sucht zudem mögliche Zeugen des Einbruchs.

Hinweise zu Tatverdächtigen oder Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion in Brandenburg/Havel entgegen unter 03381/5600 oder im Internet unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben.

Von MAZ