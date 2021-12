Drogenkonsument rauscht an B102 bei Niemegk in Straßengraben   

Niemegk

Ein Autounfall bei Niemegk hat am Dienstagabend den Einsatz mehrerer Feuerwehren sowie für Rettungsdienst und Polizei zur Folge gehabt. An der Bundesstraße 102 war ein Peugeot mit polnischem Kennzeichen gegenüber des Abzweigs in das Gewerbegebiet am Altdorfer Weg von der Bundestraße abgekommen.

Gegen 20 Uhr war das Auto auf der rechten Straßenseite in Richtung Niemegk über einen Wall geschossen und dahinter stehen geblieben. Der 41-jährige Fahrer blieb weitgehend unverletzt. Das ergab die Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort.

Eingeklemmte Person gemeldet

„Zunächst war eine eingeklemmte Person gemeldet worden“, berichtet Tino Bastian, der Niemegker Amtsbrandmeister, gegenüber der MAZ. Daher waren insgesamt fünf Ortwehren automatisch alarmiert worden. Sie kamen aus Dahnsdorf-Kranepuhl, Hohenwerbig, Lühnsdorf-Buchholz sowie Mörz und Niemegk.

Doch war für die Feuerwehrleute nicht viel zu tun. Sie rückten zum Teil nach wenigen Minuten wieder ab. Ein kleiner Trupp sicherte die Unfallstelle. „Insgesamt war der Einsatz für die Feuerwehren schnell nach circa 40 Minuten beendet“, erklärt Tino Bastian.

Drogentest verlief positiv

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 41-jährigen Unfallfahrer. Polizisten hatten vor Ort im Rahmen der Unfallaufnahme einen Drogenschnelltest durchgeführt. „Dieser verlief positiv, so dass der Beschuldigte zur Blutprobenentnahme in das Krankenhaus Bad Belzig gebracht wurde“, erklärt Cornelia Hahn, eine Sprecherin der Polizeidirektion West, am Mittwoch gegenüber der MAZ.

Nach Abschluss aller Ermittlungen und Tests wurde der Unfallfahrer am Abend von der Polizei entlassen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Von Thomas Wachs