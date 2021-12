Rädigke

Würde er alle zugleich in Gang setzen, sähe man nichts mehr: Mehr als 350 Räuchermännchen nennt Bernd Fredrich aus Rädigke sein Eigen. Mit Beginn der Adventszeit hielten auch einige Neuzugänge Einzug, unter anderem die Figur des Virologen Christian Drosten.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ähnlichkeit ins unverkennbar. Er steht, man ahnt es, auf einem hölzernen Virus. Er trägt schwarze Schuhe, rote Socken, eine blaue Hose, den weißen Medizinerkittel und natürlich einen Mund-Nase-Schutz. Kommt er auf den Tisch und nimmt Bernd Fredrich ihn in seiner Funktion als Räuchermännchen in Gebrauch, qualmt dem Holzmediziner der Kopf. „Der offizielle Name der Figur ist ,Der Virologe’“, sagt Fredrich.

Mag das Vorbild mit Berlin verbunden sein: Sein geschnitzter Doppelgänger stammt – wie alle echten Räuchermännchen – aus dem Erzgebirge. Erschaffen wurde diese Figur in der Werkstatt des Spielwarenmachers Günther in Seiffen.

Zur Galerie Bernd Friedrich hat mittlerweile eine stattliche Sammlung erzgebirgischer Schnitzkunst zusammengetragen. Immer im Advent dekoriert er damit Wohnzimmer und Diele seines Hauses in Rädigke.

Platziert hat Bernd Fredrich seinen Virologen neben einigen hölzernen Krankenschwestern, denen ebenfalls die Köpfe rauchen können. In vier Wochen, mit dem Ende der Weihnachtszeit, wird der Rädigker seinen Virologen und alle anderen Räuchermännchen wieder einpacken und auf den Hausboden tragen.

Wenn die Coronavirus-Sorgen doch bloß auch so leicht aus dem Weg zu räumen wären. Christian Drosten, Berufskollegen und jeder Mensch werden damit wohl noch einige Zeit zu tun haben. Die Bereitschaft zum Impfen und Disziplin können dabei helfen. Bernd Fredrich ist Vorbild. Er sei schon zweimal geimpft und hoffe auf einen baldigen Boostertermin.

Im Reich der Räuchermännchen

Zurück ins Reich der Räuchermännchen: Alle Jahre wieder erfährt der Raum eine Verwandlung. Fredrich räumt Regale und Schränke aus, schiebt Bücher in Regalen an die Wand und packt die weihnachtlichen Dekorationen aus. Drei, vier Tage braucht Bernd Fredrich, bis alle Räuchermännchen, Nussknacker, Engelchen und Pyramiden im Wohnzimmer und in Diele auf ihren Plätzen sind.

Dabei gibt es im Hause Fredrich eine klare Regel. Mit dem Auspacken und Dekorieren wird jeweils erst am ersten Advent nach dem Frühstück begonnen.

„Als Sammler möchte ich mich nicht bezeichnen“, sagt der 65-Jährige. Er sieht sich eher als Liebhaber erzgebirgischer Volkskunst. „Früher war es Kitsch für mich“, gesteht er und lacht.

Ein Räuchermännchen, dass er 1984 geschenkt bekam, änderte seine Einstellung. Im Jahr darauf beschloss er, sich nach Gesellschaft für den einsamen Kerl umzuschauen. Das war nicht einfach. Der hölzerne Kitsch gehörte in der DDR in die Kategorie Bückware, war also nur sehr, sehr schwierig zu bekommen. Aber es gelang: Für 10 Mark kaufte Bernd Fredrich erstmals einen Räuchermann.

Zu DDR-Zeiten die Läden in Berlin abgeklappert

„Immer am zweiten Adventssonntag öffneten um 14 Uhr in Berlin die Kunstgewerbeläden“, erinnert er sich. Nur dann waren die Figuren aus dem Erzgebirge erhältlich. Weil jeder Kunde in jedem Geschäft nur eine Figur einer Sorte kaufen konnte – also einen Nussknacker, ein Räuchermännchen und eine Pyramide – fuhr er quer durch die Hauptstadt der DDR und klapperte die Läden, das heißt, er stellte sich immer wieder an den Läden an. Damit es schneller ging, bat er einen Freund, ihn zu begleiten.

Nach den Weihnachtstagen machte Fredrich die gleiche Tour noch einmal, in der Hoffnung, bestellte und nicht abgeholte Exemplare zu ergattern. Man ahnt es: Die Einsamkeit des ersten Räuchermanns hatte schnell ein Ende gefunden. Immer mehr solcher Kerlchen kamen hinzu.

Das Regal voller Räuchermänner und Nussknacker. Quelle: Bärbel Kraemer

Heute nennt Bernd Fredrich mehr als 350 Räuchermänner, weit mehr als 100 Nussknacker, mehr als 30 Pyramiden und unzählige Engelchen aus dem Erzgebirge sein Eigen – in unterschiedlichen Größen. So misst der kleinste Nussknacker gerade einmal 2,5 Zentimeter, während es die größten auf knapp 60 Zentimeter bringen.

Während der Adventszeit sinkt der Stromverbrauch im Hause Fredrich deutlich. Das elektrische Licht wird überflüssig. „Im Wohnzimmer schalte ich während dieser Zeit keine einzige Lampe an“, erzählt der 65-Jährige. Eine seiner Wohnzimmerlampen wird seit Jahren sogar abgebaut – um Platz für einen hängende Pyramide zu schaffen, die sich unermüdlich im Kreis dreht, angetrieben durch Kerzen.

Liebhaber der erzgebirgischen Volkskunst

Während der Stromverbrauch sinkt, steigt jedoch der Verbrauch an Kerzen. Der Liebhaber der erzgebirgischen Volkskunst erzählt, mit dem Ende der Weihnachtszeit jeweils schon Kerzen für das nächste Weihnachtsfest einzukaufen und sich zu bevorraten.

Manchmal geschieht in Bernd Fredrichs kleinem Weihnachtswunderland ein Unglück, zum Beispiel, wenn sich ein Engelchen ein Flügelchen versengt. Es deshalb wegzuwerfen, kommt für ihn nicht in Frage. Und so nimmt er alle Jahre wieder auch die Figuren mit Blessuren aus den Kartons und stellt sie mit in Schränke und Regale. Schließlich hängen an jeder Figur Erinnerungen.

Den Advents- und Weihnachtskaffee genießt der 65-Jährige passend zur Dekoration. „Stilecht mit Bürgeler Keramik, dunkelblau mit weißen Punkten“, sagt Fredrich. Dass die Keramik in Thüringen produziert wird und nicht im Erzgebirge, tut nichts zur Sache. Schließlich tragen gleich mehrere seiner Räuchermänner genau diese Keramik im Kober auf dem Rücken.

Fredrich muss nicht lange suchen. Er greift gezielt ins Regal, um eines dieser Männchen zum Beweis auf den Tisch zu stellen. Dort ist er nicht allein, denn nach dem Virologen ist schon ein kleiner Zeitungsmann dabei, den Raum mit Weihrauchduft zu füllen.

Engelchen von Wendt und Kühn

Während der Weihnachtszeit hat Bernd Fredrich zuhause auch ein eigenes himmlisches Orchester. In Miniatur. „Das ist Wendt und Kühn. Eine Nobelmarke der erzgebirgischen Volkskunst“, erläutert er und deutet auf die grünen Flügel mit den jeweils elf Punkten – das Markenzeichen der Orchesterengel aus Grünhainichen.

Die Weihnachtspyramide macht den Raum richtig voll. Quelle: Bärbel Kraemer

Im neuen Jahr verschwindet das Erzgebirge wieder. Jede Figur kehrt zurück in die Schachtel, in den Karton, in dem sie einmal gekauft wurde. Das erfordert höchste Konzentration. Nur so kann Bernd Fredrich den Überblick über seine hölzernen Mitbewohner auf Zeit behalten.

Von Bärbel Kraemer