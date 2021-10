Einbrecher klauen Zigarettenstangen aus Niemegker Supermarkt

Niemegk

In einen Supermarkt in Niemegk ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes stellte am frühen Morgen fest, dass ein Fenster des Aufenthaltsraumes geöffnet war. Es sei am Dienstagabend verschlossen gewesen.

Die Täter müssen sich also auf diesem Wege Zutritt zum Gebäude in der Bahnhofstraße verschafft haben. Die Unbekannten entwendeten aus dem Laden dutzende Stangen mit Zigaretten verschiedener Marken. Es entstand ein Schaden in mittleren vierstelligen Bereich.

Von René Gaffron