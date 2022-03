Niemegk

Böse Entdeckung am Montagmorgen: Am Wochenende ist in Niemegk eingebrochen worden. Die unbekannten Täter sind in einen Schuppen an der Treuenbrietzener Straße eingedrungen.

Spuren am Tatort gesichert

Dazu haben sie das Gitter vor einem Fenster entfernt und es dann gewaltsam geöffnet. Das Diebesgut besteht nach ersten Erkenntnissen aus 20 Flaschen Pflanzenschutzmittel verschiedener Hersteller.

Es wurden Spuren dokumentiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von René Gaffron