Niemegk

Am frühen Mittwochmorgen wurde in der Robert-Koch-Grundschule in Niemegk eingebrochen. Die unbekannten Täter haben mehrere Räume durchwühlt. Sie klauten Musikinstrumente und Werkzeug des Hausmeisters. Welcher Schaden daraus entstanden ist, lässt sich noch nicht beziffern.

Von MAZonline