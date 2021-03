Mittelmark

Am frühen Samstagmorgen entdeckte ein Lkw-Fahrer, dass sein Fahrzeug ausgeräumt wurde, während er auf dem Parkplatz „Zauche“ an der A 9 in Fahrtrichtung Potsdam Nachruhe hielt. Unbekannte hatten die Ladebordwand des Aufliegers geöffnet und zwei Kartons von der Ladefläche entwendet. In den Kartons befanden sich Karabiner und Seile. Die Schadenshöhe beträgt rund 200 Euro.

Von MAZ