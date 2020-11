Niemegk

In der Niemegker Straße der Jugend hat ein kleiner Hund am frühen Mittwochmorgen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Tier saß jaulend vor dem Haus einer Anwohnerin – vom Besitzer aber war weit und breit nichts zu sehen.

Aus Angst vor dem Hund verständigte die Frau die Polizei. Die Beamten setzten sich mit der Tierrettung in Verbindung. Noch bevor diese in Niemegk eintraf, konnte der Labradorwelpe aber bereits wieder an sein Herrchen übergeben werden.

Von MAZ