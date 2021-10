Erster Spatenstich für neue Kita: In Schlalach entstehen 44 Betreuungsplätze

Schlalach

Jetzt geht es endlich los. Am Rande des Dorfes Schlalach hat der Bau eines nagelneuen Kindergartens begonnen. Der erste Spatenstich ist am Donnerstagnachmittag in kleinem Kreis gefeiert worden an der Treuenbrietzener Straße.

Der in Regie der Johanniter Unfallhilfe Potsdam (JUH) als künftigem Träger entstehende Neubau soll helfen, den aktuell großen Mangel an Kindergartenplätzen in der Gemeinde Mühlenfließ und dem Amt Niemegk allgemein zu beseitigen. Im modern gestalteten Zweigeschosser vorgesehen sind 44 Plätze für Jungen und Mädchen vom Babyalter bis zum Eintritt in die Grundschule.

„Wir sind froh, dass die Gemeinde in den Johannitern schnell einen Partner gefunden hat, nachdem vor fast vier Jahren die Idee für den Bau einer Kita aufgekommen war“, sagte Jens Hinze, der Bürgermeister der Gemeinde Mühlenfließ. „Wir als Gemeinde hätten das Projekt in den nächsten zehn Jahren wohl nicht realisieren können finanziell“, so Hinze gegenüber der MAZ.

Baukosten deutlich gestiegen

Investiert werden nun rund fünf Millionen Euro. Dabei mussten zuletzt noch deutliche Kostensteigerungen hingenommen werden aus der Entwicklung der Materialpreise am Baumarkt. Bisher waren noch 4,3 Millionen im Gespräch.

Für die Investition erhält die Johanniter Unfallhilfe 2,7 Millionen Fördergeld über die Investitions- und Landesbank Brandenburg (ILB) aus einem Programm des Landes zur Schaffung neuer Kita-Plätze. Die übrigen Kosten finanzieren die Johanniter über Kredite.

Fertig Ende nächsten Jahres

„Wir gehen von einer Bauzeit von 60 Wochen aus und rechnen mit Fertigstellung Ende des nächsten Jahres“, sagt Ralf Boost, der Johanniter-Regionalvorstand Potsdam-Mittelmark-Fläming.

Bauplaner Oliver Ryl vom Ingenieurbüro R.A.P. aus Brandenburg an der Havel kündigte ein modernes und nach den Prämissen des Klimaschutzes konzipiertes Gebäude für den Kindergarten an. „Wir werden hier eine starke Wärmedämmung in Fenstern und Mauern des Massivbaus und überall LED-Beleuchtung haben.“ Zudem gebe es eine Photovoltaikanlage und eine Luft- Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung in allen Räumen.

Natur und Ökologie große Themen

„Ökologisch sind wir also hier ganz vorne mit dabei“, sagte der Bauplaner beim ersten Spatenstich am Donnerstag. Auch im Außenbereich spiele das Thema Natur eine große Rolle. So werde es einen Wasserspielplatz geben und andere Elemente zur naturnahen Beschäftigung und zum Lernen auch im Freien.

Bereits jetzt bringe die künftige Kita-Leiterin dort ihre Ideen direkt mit ein. Chefin der Schlalacher Tagesstätte sein wird nach Angaben von Johanniter Regionalvorstand Ralf Boost dann Jaqueline Voß. Derzeit ist sie stellvertretende Kita-Leiterin in der Johanniter-Kita „Spatzennest“ in Niemegk.

Personal wird noch gesucht

Wie sie der MAZ in Schlalach sagte, werden bis zu acht Personen zur Betreuung der Kinder benötigt. Zum Teil sei das Team schon gefunden. Doch werde es weitere Ausschreibungen geben für Stellen für Erzieherinnen und Erzieher.

Platz finden werden in dem neuen Gebäude jeweils zwei Gruppen für den Krippen- sowie den Kindergartenbereich. Das Haus ist komplett barrierefrei konzipiert und wird auch über einen Aufzug verfügen.

Angeordnet wird es mit der Front und einem Nebeneingang parallel zur Treuenbrietzener Straße. Haupteingang und Gruppenräume sowie der Spielplatz werden zu einer Wiese hin angeordnet an einem jetzigen Feldweg. Dieser wird zur Anbindung des neuen Kindergartens teilweise ausgebaut. „Wir haben versucht, den Baukörper an die Gebäude und die dörfliche Umgebung anzupassen“, sagte Planer Oliver Ryl.

Weitere Projekte in der Region

Für die Johanniter Unfallhilfe ist der Schlalacher Bau eines von mehreren Projekten aktuell und in nächster Zeit, erklärte Regionalchef Boost. Ende November starte der Bau einer anderen Kita in Geltow. Nächstes Jahr sei der Um- und Ausbau für Hort und Kindertagesstätte in Niemegk geplant.

Zudem starte am 1. Januar 2022 der neue Johanniter-Kindergarten in Treuenbrietzen mit 80 Plätzen – zunächst in einem Containerbau als Übergangslösung. Zwei Jahre später soll dann der endgültige Neubau am Anger in Betrieb gehen.

Für jede Gemeinde eine Kita

Der Niemegk der Amtsdirektor, Thomas Hemmerling, sieht in dem jetzt gestarteten Kita-Neubau in Schlalach einen weiteren Schritt zum Ziel, „das, was nach der Wende abgebaut werden musste an Infrastruktur im Kitabereich, nach und nach für die Region wieder aufzubauen“. Sein Ziel sei es, für jede der Gemeinden im Amt Niemegk wieder eine Kita zu etablieren. Der Bedarf dafür wachse stetig.

Der Zuzug in die Region nehme vor allem aus den Ballungsraum von Berlin und Potsdam immer mehr zu. „Wir brauchen Kindergartenplätze, wenn wir die Nachfrage nach Bauland abdecken wollen“, sagte der Amtschef beim Baustart in Schlalach.

Von Thomas Wachs