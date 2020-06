Niemegk

Fahrradkantor Martin Schulze kommt in den Hohen Fläming . Auf seiner Radtournee durch Deutschland macht er Station in Niemegk. Dort wird er in der St.-Johannis-Kirche an der Baer-Orgel, die gerade noch restauriert wird, seinen Platz einnehmen.

Ebenso wie auf die Besucher freut sich der Musiker aus Frankfurt/Oder darauf, das neue Aeolinenregister der Instrumentenkönigin kennen lernen und spielen zu dürfen. Es ist besonders für melancholische Klänge geeignet.

Seit 20 Jahren nutzt der als Fahrradkantor bekannte Kirchenmusiker die Sommermonate um mit seinem Rennrad durch die Lande zu ziehen. Dabei legt er jährlich etwa 15.000 Kilometer im Sattel seines Drahtesels zurück, verbindet die beiden Hobbys –Sport und Musik.

Eintritt ist frei

Konzertbeginn ist am Mittwoch, 19.30 Uhr. Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt für das Konzert ist frei, teilt Pfarrer Daniel Geißler mit.

Die St-Johannis-Kirche bietet mit ihrer Größe die Möglichkeit, dass alle Besucher den notwendigen Mindestabstand zueinander einhalten können. Zum Schutz der anderen werden alle Besucher der Gottesdienste gebeten, eine Gesichtsmaske mitzubringen.

Masken nicht vergessen

Diese kann während des Gottesdienstes abgesetzt werden, heißt es in der Ankündigung. Aber beim Betreten und Verlassen der Kirche wird darum gebeten, die Maske zu tragen, um eine Gefährdung anderer auszuschließen. Zudem wird das Publikum gebeten, aus Rücksicht die vorgeschriebenen Hygieneregeln zu beachten.

Von René Gaffron