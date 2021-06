Niemegk

Am Dienstag, 15. Juni, macht Fahrradkantor Martin Schulze auf seiner Radtournee durch Deutschland wieder in Niemegk halt. Um 19 Uhr wird er in der St-Johannis-Kirche auf der frisch renovierten Baer-Orgel spielen.

„Mit diesem Konzert eröffnet Martin Schulze den Niemegker Orgelsommer, nachdem in diesen Tagen die Sanierungsarbeiten des Instruments abgeschlossen werden“, sagt Pfarrer Daniel Geißler. Ebenso wie auf die Besucher, freue sich der Musiker aus Frankfurt/Oder darauf, die neuen Pedalregister der Orgel kennenlernen und spielen zu dürfen.

Lieder auf Klangfülle zugeschnitten

„Sein Programm mit Werken von Bach, Mendelssohn-Bartholdy und Pachelbel hat er dafür extra auf die Niemegker Orgel und ihre neue Klangfülle zugeschnitten“, verrät Daniel Geißler.

Seit über 20 Jahren nutzt der als Fahrradkantor bekannte Kirchenmusiker Martin Schulze die Sommermonate, um mit seinem Rennrad durch die Lande zu ziehen. Dabei legt er jährlich etwa 15.000 Kilometer zurück.

Konzertbeginn ist 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt für das Konzert ist frei.

Von MAZ