Niemegk

Gleich mehrere Bürger aus Niemegk haben am Dienstag ominöse Anrufe eines Mannes erhalten. Dieser soll angegeben haben, für die örtliche Kriminalpolizei zu arbeiten und wollte einer älteren Dame Verhaltenshinweise geben aufgrund einer Straftat, die in der Nähe stattgefundenen haben soll.

Um dem ganzen Nachdruck zu verleihen, äußerte der Unbekannte, er würde sich wieder melden. Die Frau misstraute den telefonischen Angaben. Sie meldete sich bei der wirklichen Polizei und erstattete Anzeige. Sie ermittelte nun wegen des versuchten Betruges in allen gemeldeten Fällen.

Empfehlungen von der Polizei

Die Gesetzeshüter haben folgende Empfehlungen parat: misstrauisch sein, wenn sich Personen am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellen; keine Einzelheiten zu familiären und finanziellen Verhältnissen preis geben; vom Anrufer nicht unter Druck setzen lassen. „Ruft jemand unter der Notrufnummer 110 an, kann man sicher sein, am anderen Ende ist ein Trickbetrüger am Werk“, heißt es von der Polizei.

In jedem Fall sollte die Polizei über den Notruf 110 informiert werden, wenn Bürgern ein Anruf verdächtig vorkommt. Anzeige sollte auch dann erstattet werden, wenn kein Schaden entstanden ist, raten die Beamten.

Erst in dieser Woche hatte die Polizeidirektion West per Phantombild einen Mann gesucht, der im Dezember in Bad Belzig über einen Anruf eine große Menge Bargeld von einer Seniorin ergaunert hatte.

Von René Gaffron