Feldheim

Die Feste werden gefeiert, wie sie fallen. Gleich zu Jahresbeginn herrscht schon wieder buntes Treiben in den Tanzsälen. Der Fastnachtsbrauch wird im Hohen Fläming gepflegt.

In Feldheim beginnt die Fastnacht am Freitag und Sonnabend jeweils um 19.30 Uhr. Für das Tanzvergnügen sorgt traditionell die Fläming-Combo um Dirk Gutewort. Außerdem sind die Kinder des Dorfes am Sonnabend ab 14.30 Uhr zum Fasching eingeladen. Veranstaltungsort ist zum zweiten Mal die Scheune im Neue-Energien-Forum.

Gemischtes Platzmeister-Paar

Bei der Jugend gibt es erstmals ein gemischtes Paar der Platzmeister. Selina Wildgrube und Paul Mählis übernehmen Verantwortung. Zur Männerfastnacht haben indes Jochen Puhlmann und Matthias Höfler die Platzmeister-Hüte auf. „In der neuen Scheune ist das schon eine andere Nummer als im Zelt, das immer mit viel Arbeit wetterfest hergerichtet werden musste“, erzählt Ilka Glück, die Vize-Chefin des Kultur- und Traditionsvereins als Gastgeber.

Die Fastnacht in Klein Marzehns findet am Sonnabend ab 15 Uhr in der Gaststätte „ Fläming Eck“ statt. Eröffnet wird sie mit einem Kindertanz, bei dem kostümierte Kinder, Eltern und Großeltern den Saal entern. Die Gäste können sich auf ein buntes Rahmenprogramm freuen sowie Kaffee und Kuchen mit süßen Köstlichkeiten der Klein Marzehnser Frauen.

Deborah Ingendorf, Christoph Jentsch, Pfarrer Daniel Geißler, Annika Clemens und Til Schäl (v.l.) schätzen den Gottesdienst in Klein Marzehns am Sonntagmorgen. Quelle: André Großmann

Ab 20 Uhr spielt dann die Band „Inflagranti“ und um 23.45 Uhr werden die alten Platzmeister von den neuen Platzmeistern abgetanzt. Am Sonntag lädt Niemegks Pfarrer Daniel Geißler zum „Gottesdienst in Hauslatschen“, der in Klein Marzehns traditionell den „Schlappenball“, das Frühschoppen nach der Fastnacht, eröffnet.

Beginn ist um 10.30 Uhr im „ Fläming Eck“. Die Narrenpredigt präsentiert sich wieder in gereimter Form – und der Eintritt ist nur mit Hauslatschen gestattet, heißt es in der Ankündigung.

Mit der Kapelle durch den Ort

Die Nicheler beginnen ihr traditionelles Spektakel am Sonnabend ab 14.30 Uhr mit einem Kindertanz mit DJ Dobby. Um 20 Uhr folgt der Fastnachtstanz mit „DJ Dobbys Live Band“. Am Sonntag geht es dann ab 9 Uhr zum Zimpern mit der Kapelle durchs Dorf und ab 14 Uhr sind noch mal alle zum Frühschoppen eingeladen. Alle Veranstaltungen finden im Dorfgemeinschaftshaus statt.

Die Dahnsdorfer feiern die Jugendfastnacht ebenfalls am Sonnabend. Von 9 bis 17 Uhr wird, mit Kapelle voraus, im Ort gezempert. Ab 20 Uhr legt dann DJ Klamotte im Saal der Gaststätte „Drei Linden“, die für dieses Ereignis ausnahmsweise geöffnet wird, auf. Das hat Frank Stolle von der organisierenden Stammtischcrew berichtet. Für die Stimmung am Abend zeichnen dann Alina Muschert und Leonie Schmidt als Platzmeisterinnen verantwortlich.

Von René Gaffron