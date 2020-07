Raben

Für einen Liter Honig müssen die Bienen rund zehn Millionen Blüten bestäuben. „Das hätte ich nie gedacht“, sagt Nadja Körner aus Rietz. Zusammen mit Freundin Birgit Engel aus Schlalach und den Kindern nahm sie am Mittwoch an der Bienenrallye im Naturparkzentrum in Raben teil.

Die Bienen sind für sie die heimlichen Stars der Natur. Ohne die kleinen Insekten würden viele Teller leer bleiben und die Pflanzen nicht in so voller Pracht blühen. „Bienen sind wichtig. Das wollen wir den Familien mit unserem Ferienprogramm näher bringen“, sagt Yvonne Lang vom Naturparkzentrum.

Wie der Honig entsteht

Die beiden Mütter und ihre Kinder haben dabei viel gelernt. Sie lauschten einem Hörspiel, wie der Honig entsteht, lernten mit einem Memory die Arten der Wildbienen kennen, stellten eine Kerze aus Bienenwachs her und bastelten gemeinsam kleine Bienenkunstwerke.

„Beim Probieren der verschiedenen Honigsorten habe ich mich aber ganz schön vertan“, resümiert Nadja Körner. Besonders im Gedächtnis blieb ihr der Fakt, dass die Bienen den Nektar im Magen aufspalten und Wasser entziehen sowie nichts vom Honig behalten – „der Mensch teilt eben nicht gerne“.

Familie aus Hamburg zu Besuch

Acht Stationen haben beide Familien mit Erfolg durchlaufen. Dafür erhielten sie zum Abschluss einen „Bienen-Expertenausweis“. An insgesamt drei Tagen konnte man sich an der Bienenrallye im Naturparkzentrum beteiligen. „Wir hatten jeden Tag mehrere Familien hier. Eine kam sogar aus Hamburg hierher“, so Yvonne Lang.

Für sie ist es eine wichtige Sache, den Besuchern zu vermittelt, dass es jede Biene verdient hat zu Leben. Sie berichtete, wozu man die Bienen braucht und weshalb ein Bienen-freundlicher Garten so wichtig ist. „Auch, wenn einem die Bienen zu nahe kommen, sollte man sie nicht gleich töten.“

Wunsch nach mehr Ferienangeboten

Für Nadja Körner und Birgit Engel war die Bienenrallye eine gelungene Veranstaltung. Sie waren schon oft hier – haben sich die Dauerausstellung angeschaut und an einer Kräuterführung teilgenommen. „Ich würde mir wünschen, wenn es noch mehr von solchen Ferienangeboten hier in der Region geben würde“, sagt Nadja Körner.

Hier können die Kinder spielerisch wichtige Dinge lernen. In den nächsten Tagen und Wochen wird es weitere Aktionen im Naturparkzentrum geben. So können Besucher noch aus Klopapier Stiftebecher basteln und mit Pflanzen malen. Zum Papierschöpfen wollen auch Nadja Körner und Birgit Engel noch einmal wiederkommen.

