Niemegk

Wenn die Feuerwehrleute mit dem Linienbus anrücken müssen, ist es um die Einsatzbereitschaft nicht so gut bestellt. Genau auf dieses Problem haben die Brandschützer aus Haseloff jetzt hingewiesen mit einer ungewöhnlichen Aktion.

Zum Amtsausscheid der Feuerwehren im Raum Niemegk rückte die komplette Mannschaft am Wochenende mit dem Plus-Bus an. Neun Männer und Frauen samt Schläuchen und Spritzen machten sich so auf den Weg zum Waldstadion in Niemegk.

Samt Schläuchen und Spritzen ist die Feuerwehr Haseloff per Linienbus zum Amtsausscheid nach Niemegk gereist. Quelle: Uwe Stahlberg

„Seit drei Monaten ist unser LO aus DDR-Produktion mit Baujahr 1989 defekt“, erzählt Maschinist Mirko Stahlberg zum Hintergrund der Aktion. „Wir sind aus eigenen Stücken also nicht mehr einsatzfähig“, sagt der Feuerwehrmann aus Haseloff gegenüber der MAZ. Er sorgt sich einerseits um die Motivation der Ortswehr. „Wir sind eine vorwiegend junge Truppe von immerhin 18 Leuten“, so Stahlberg.

Nachbardörfer ohne Wehr

Andererseits sei „der Brandschutz in der Region so nur schwer zu gewährleisten“, sagt Mirko Stahlberg. Denn in den Nachbardörfern Jeserig und Nichel gibt es schon gar keine Feuerwehr mehr. Auch darauf wollten die Haseloffer hinweisen.

Tino Bastian, der Amtswehrführer in Niemegk, sieht den Protest der Haseloffer Feuerwehr auch etwas kritisch. „Es ist ja nicht so, dass wir uns keine Gedanken machen würden um die Situation auch dort“, sagte er am Montag auf Nachfrage der MAZ. „Wir sind im Entscheidungsprozess, der allerdings einige Zeit benötigt.“ Immerhin kam der Ausfall des Autos in Haseloff überraschend.

Amtschef legt den alten LO still

Nachdem erneut Probleme mit den Bremsen aufgetreten waren, habe Amtsdirektor Thomas Hemmerling entschieden, das LO-Fahrzeug nun stillzulegen und nicht mehr zu reparieren. „Die Haseloffer Wehr kann trotzdem weiter alarmiert werden, sie ist nicht abgemeldet“, sagt Tino Bastian. „Für den Einsatzfall organisieren wir einen Transport nach Niemegk“.

Seit einigen Wochen sei die Amtsverwaltung zudem dabei, ein neues Fahrzeug für Haseloff zu besorgen. Dazu soll zunächst ein Transporter geleast werden. „Denn selbst wenn wir könnten, ist ein passendes Einsatzauto gar nicht sofort verfügbar auf den Markt. Eineinhalb Jahre Lieferzeit auch für kleine Feuerwehrautos sind derzeit üblich“, so Bastian.

Neue Autos immer teurer

Hinzu komme, dass die Preise für Feuerwehren in den zurückliegenden Jahren wieder drastisch gestiegen seien. Ein kleiner Tragkraftspritzenwagen mit etwas Wasser kostet heute mindestens 160.000 Euro“, erklärt der Amtswehrführer. Noch vor wenigen Jahren war solch ein Wagen für 130.000 Euro zu haben. Ein größeres Löschfahrzeug vom Typ LF 10 beispielsweise schlage nun schon mit 300.000 Euro zu Buche. „Auch das war vor einiger Zeit noch rund 60.000 Euro billiger“, erklärt Tino Bastian.

Für den Amtshaushalt bedeute dies Nachträge, die zunächst auch noch beschlossen und von der Kommunalaufsicht genehmigt werden müssen. „Laut dem Gefahrenabwehrbedarfsplan des Amtes Niemegk hatte es darüber hinaus zunächst auch andere Prioritäten gegeben, als ein neues Auto für die Feuerwehr Haseloff“, erklärt Bastian.

Erste Ideen für das Gerätehaus

Sie allerdings ist schon vorgesehen für ein neues Gerätehaus. Dazu gebe es nächste Woche mit einem Architekten den ersten Termin, bei dem Ideenstudien vorgestellt werden sollen. „Wir lassen die Haseloffer nicht aus dem Blick“, versichert Bastian. „Immerhin ist es eine junge und gut ausgebildete Truppe“. Deshalb sei der Bedarfsplan auch schon vor dem Defekt des Roburs dahingehend geändert worden, dass in Haseloff künftig statt eines zunächst geplanten Transporters nun auch ein kleines Auto mit Wassertank geplant wird. Doch erst muss dafür das passende Gerätehaus her.

Für den Amtsausscheid der Niemegker Feuerwehren war das Waldstadion jetzt ganz in der Hand der Brandschützer. Quelle: FFW Niemegk

Mit der Resonanz bei den Feuerwehrwettkämpfen zum Amtsausscheid zeigte sich Tino Bastian zufrieden. Allerdings zeichne sich vor allem bei den Erwachsenen ein sinkender Trend ab. „Es wird für die kleineren Wehren immer schwieriger, die neun Leute für ein Wettkampfteam in der klassischen Disziplin zusammen zu bekommen.“

Wettkampf ist Höhepunkt

Im Löschangriff nass der Männer siegten von sieben Teams die Marzehnser vor Mörz und Lühnsdorf/Buchholz. Bei den Frauen ging der Sieg in dieser Disziplin mit drei Teams an Garrey/Zixdorf vor Marzehns und Mörz.

>>>Die Ergebnisse des Amtsauscheides gibt es im Detail auf der Internetseite der Feuerwehr Niemegk.

Bei den Kinder- und Jugendwehren sei die Teilnehmerzahl konstant und erfreulich hoch. „Immerhin ist der Amtsausscheid für sie einer der Höhepunkte im Ausbildungsjahr – neben dem Zeltlager“, so der Amtswehrführer.

Von Thomas Wachs