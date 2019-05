Niemegk

Die Freiwillige Feuerwehr Niemegk ist am Donnerstag gegen 12.45 Uhr zu einem tierischen Einsatz gerufen worden. Ein Bürger hatte unweit des Anglerheims an den Tongruben nämlich ein Quieken vernommen, das er nicht weiter deuten konnte.

Zur Galerie Drei junge Waschbären hat die Feuerwehr Niemegk am Donnerstag gerettet.

So rückten –in Amtshilfe für das Ordnungsamt –sechs Kameraden mit dem Löschfahrzeug an. Bei der Lageerkundung stellten sie fest, dass es sich um drei kleine Waschbären handelte. Sie saßen in einem mannshohen Rohr, das sich auf einem schweren Betonblock befand, fest Ob die Jungtiere tatsächlich in Not geraten waren, ließ sich nicht klären. Durch das Ankanten des Bauelementes mittels Flaschenzug konnte das Trio jedenfalls wieder ins Freie gelangen, berichtet Amtswehrführer Tino Bastian.

Von René Gaffron