Diesen Zieleinlauf will Rainer Nass um nichts in der Welt verpassen. Der 79-Jährige war dabei, als der Startschuss für die Sanierung der Niemegker Baer-Orgel fiel – und er fehlt nun auch auf den letzten Metern bis zur Vollendung des Projekts nicht.

Ein Lkw hat in dieser Woche die 189 Orgelpfeifen von Berlin zurück in den Hohen Fläming gebracht, die im Oktober des vergangenen Jahres zusammen mit dem Pedalwerk ausgebaut worden waren und nun allesamt restauriert sind. Einige davon waren so stark beschädigt, dass sie originalgetreu rekonstruiert werden mussten.

Fast 30 Jahre hat es vom Beginn der Sanierungsarbeiten bis heute gedauert. Zwischendrin herrschte auch mal längere Zeit Stillstand. Kein Wunder also, dass Rainer Nass zeitweise nicht mehr daran glaubte, das Ende der Sanierung noch erleben zu dürfen.

Hilfe in der Not

„Ich kenne keine andere Orgel, wo sich die Arbeiten so lange hingezogen haben“, bekennt der Orgelbaumeister im Ruhestand. „Ohne Pfarrer Daniel Geißler und seinen Einfallsreichtum hinsichtlich der Finanzierung des Vorhabens, wäre es sicher nicht weitergegangen. Auch die Gemeinde war sehr engagiert, viele Menschen haben über die Jahre Interesse gezeigt und in Notsituationen ausgeholfen.“

Rainer Nass ist vom Fach. Er hat bei der Orgelbaufirma Karl Schuke gelernt, als diese noch in Potsdam saß. Zusammen mit Orgelbaumeister Tobias Herold, der sich dieser Tage einmal mehr um die Vollendung der Niemegker Orgel kümmert, habe er bereits andere Projekte umgesetzt und sein Wissen weitergegeben, wie der Ruheständler erzählt.

Ende Mai sind die sanierten und restaurierten Pfeifen der Niemegker Orgel zurückgekommen. Ein Lkw hat die 189 Pfeifen angeliefert, die nun wieder eingebaut werden. Dann ist die Sanierung des Instruments nach fast 30 Jahren abgeschlossen.

Noch bis in den Juni hinein gilt es nun, die 189 Pfeifen – 39 davon sind aus Metall, der Rest aus Holz – wieder einzubauen. Dafür sind Tobias Herold und ein Kollege von Montag bis Freitag vor Ort. Die längsten Pfeifen des Pedalwerks sind etwa fünf Meter lang, die kürzesten rund 25 Zentimeter. Um sie alle auf die Empore zu bringen, hat die Niemegker Dachdeckerfirma von Bernd Lutsch einen speziellen Aufzug zur Verfügung gestellt.

„Mindestens zwei Wochen werden wir allein damit beschäftigt sein, alles an den Raumklang anzupassen“, berichtet Tobias Herold von der Berliner Orgelbauwerkstatt Karl Schuke. Unter anderem müsse auch die gesamte Mechanik wieder angeschlossen werden – damit Töne erklingen, wenn jemand ein Pedal bedient.

Auf der Empore lagern die Holzpfeifen, die nun wieder in die Orgel eingebaut werden. Quelle: Josephine Mühln

Insgesamt verfüge die Niemegker Orgel über rund 1800 Pfeifen, erzählt Pfarrer Daniel Geißler. „Diejenigen für alle Töne, die mit den Fingern zu spielen sind, haben wir bereits restauriert“, ergänzt Tobias Herold. „Jetzt waren die dran, die mit den Füßen gespielt werden – also vor allem die langen Pfeifen für die tiefen Töne. Denn je länger eine Pfeife ist, umso tiefer ist ihr Ton.“

Die einzelnen Pfeifen in ihrer vollen Größe zu sehen, sei beeindruckend, sagt Daniel Geißler. Und auch die Bandbreite der Tätigkeiten der Orgelbaumeister fasziniere ihn. „Von körperlich schwerer Arbeit bis zum Feingefühl, wenn die Orgel am Ende gestimmt wird, ist alles dabei“, macht der Pfarrer deutlich.

Festgottesdienst im September Der Erste, der auf der frisch sanierten Niemegker Orgel spielen darf, ist Fahrradkantor Martin Schulze. Sein Besuch ist für den 15. Juni angekündigt. Ab 19 Uhr präsentiert Schulze in der St-Johannis-Kirche Stücke aus Barock und Romantik. Am 12. September soll dann ein großer Festgottesdienst unter dem Titel „Die Königin sagt ‚Danke’“ stattfinden. Beginn ist um 11 Uhr mit Bischof Stäblein. Um 15 Uhr endet der Festtag mit einem Konzert von Professor Martin Sturm. Von Juni bis Oktober sind insgesamt sechs Veranstaltungen geplant, um das Ende der Orgelsanierung gebührend zu feiern. Weitere Informationen im Pfarrbüro unter 033843/51338.

Im Pedalwerk hätten vergleichsweise viele Pfeifen komplett rekonstruiert werden müssen, weil sie beispielsweise durch Holzwürmer stark beschädigt waren, erzählt Tobias Herold. „Für die Rekonstruktion haben wir uns an Pfeifen aus anderen Instrumenten orientiert, die wir aber teilweise erst suchen mussten.“

Dabei sei bei einem besonderen Register wahre Detektivarbeit gefragt gewesen, wie der Orgelbaumeister berichtet. „Es war vom damaligen Orgelbauer anders gebaut worden als andere Pfeifen und wir haben nur noch eine Handvoll Holzteile davon gefunden. Es war ein langer Weg bis zu den ersten Anhaltspunkten.“

Schließlich sei hinter Bad Belzig ein Instrument aufgetaucht, welches zwar von einem anderen Orgelbauer, aber etwa zur gleichen Zeit wie die Niemegker Orgel errichtet worden war. „Da haben unsere Teile reingepasst wie die Faust aufs Auge“, erzählt Tobias Herold weiter.

Wenn er und sein Team in Niemegk fertig sind, dann ist die Baer-Orgel wieder in ihren Originalzustand versetzt. Auch Fehler von 1958 wurden im Zuge der jetzigen Sanierung rückgängig gemacht, wie Rainer Nass erzählt. „Der damalige Umbau ist dem Instrument nicht bekommen“, sagt der 79-Jährige. „Eine tragische Sache, der Orgelbauer war daran nicht alleine schuld – er hat nur gemacht, was man ihm aufgetragen hat.“

So seien beispielsweise Pfeifen von unten nach oben versetzt worden – und umgekehrt. Andere Pfeifen seien gar komplett stillgelegt worden. „Außerdem waren auf einmal Register drin, die vorher nicht drin waren“, erzählt Rainer Nass.

Er ist froh, dass all das nun der Vergangenheit angehört. Und zu seinem 80. Geburtstag in diesem Jahr erfüllt Pfarrer Daniel Geißler dem einstigen Orgelbaumeister einen Wunsch: Ein kleines Orgelkonzert, um sich ganz in Ruhe am Klang des frisch sanierten Instruments erfreuen zu können.

Von Josephine Mühln