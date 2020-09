Rädigke

4000 Bücher der Fläming-Bibliothek warten auf hungrige Bücherwürmer und Leseratten. Während des Corona-Lockdowns stand auch in dem Büchersaal alles auf Stillstand. Seitdem der Gasthof Moritz, in dem die Bibliothek integriert ist, geöffnet hat, dürfen Gäste unter den bekannten Hygienevorschriften den Saal wieder betreten.

Fläming-Bibliothek im Gasthof Moritz in Rädigke Im Jahre 2006 wurde die Fläming-Bibliothek gegründet. Über 1000 Leser sind heute eingetragen. Neben den sieben Vereinsmitgliedern gibt es noch einen Lesekreis, den Christine Maschke betreut. Die Veranstaltung „Auf den Spuren der Lesesteine“ mit Bernd Fredrich findet am 3. Oktober um 10 Uhr statt. Start ist im Hof des Gasthofes. Die geplatzten Lesungen am 18. September mit Thorsten Nagelschmidt, am 23. Oktober mit Nell Zink sowie am 30. Oktober mit Peter Prange sollen 2021 nachgeholt werden.

„Etwa 1500 Bücher sind ausgeliehen. Wenn an einem Tag alle zurückkommen würden, könnten wir sie nicht in den Regalen unterbringen. Das ist ein ständiger Kreislauf, ein ausgewogenes System“, sagt Vereinsvorsitzender Steffen Gommel.

Anzeige

Der Rädigker arbeitet im Berliner Büro eines Frankfurter Verlages und nutzt seine Kontakte, um die Bibliothek immer mit neuen und aktuellen Büchern zu bestücken. „Jeder ist bereit, sich für unser Projekt zu engagieren und Bücher zu spenden“, sagt Gommel. Vieles, was der Büchermarkt und die Bestsellerlisten hergeben, findet man im Saal der Fläming-Bibliothek in Rädigke.

Weitere MAZ+ Artikel

Leser auch Potsdam und Berlin

„In der Bibliothek gibt es querbeet alles von Romanen über Spannungsliteratur und Sachbüchern bis hin zu Liebesromanen“, erklärt der 57-Jährige. Hingegen suchen Besucher der Bibliothek vergebens nach Garten- und Kochbüchern, erklärt Gommel. „Das ist auf dem Land unsinnig, denn Gartentipps und Rezepte werden über Generationen weitergegeben. Die Bücher haben wir wieder rausgenommen.“

Das vielfältige und aktuelle Angebot der Bibliothek lockt die Bücherwürmer nicht nur aus der Region in den Gasthof Moritz. „Wir haben viele Leser aus Potsdam, Berlin sowie der Umgebung bis nach Wittenberg. Viele nutzen den Bibliotheksbesuch gleich auch mit dem wunderbaren Gasthof und gestalten daraus einen Ausflug.“

Vereinsvorsitzender Steffen Gommel. Quelle: privat

Die geplanten Lesungen im September und Oktober mussten die Vereinsmitglieder „schweren Herzens“ absagen. „Die Autoren und Autorinnen finden unser Projekt so gut, dass sie weit unter ihren üblichen Honorarsätzen zu uns kommen“, sagt Gommel und erklärt, dass über die Eintrittsgelder die Honorarsätze generiert werden. „Wir wollen keine erhöhten Eintritte nehmen, damit auch wirklich jeder an den Veranstaltungen teilnehmen kann. Und jetzt sind wir in der Sackgasse“, sagt Steffen Gommel.

Aufgrund der Hygieneregeln können maximal 20 bis 25 Gäste zu den Lesungen in den Saal kommen. Normal sind doppelt so viele, erklärt der Rädigker das Problem. Sobald sich aber die Situation ändert, werden die Lesungen nachgeholt, versichert Gommel.

Literaturweg ums ganze Dorf

Für dieses Jahr gibt es dennoch ein paar Lichtblicke, wie Steffen Gommel verrät. „Eine Besonderheit ist die Veranstaltung mit Bernd Fredrich am 3. Oktober auf dem Literaturweg, der einmal um das ganze Dorf führt. Außerdem stellt am zweiten Adventswochenende Steffen Gommel die neuesten Bücher der letzten Saison vor. „Wir überlegen, die Veranstaltung nicht im Saal zu machen, sondern am Feuer im Hof und können so einen positiven Rückblick auf das verrückte Jahr werfen.“

Die Coronazeit nutzte auch Steffen Gommel, um sich intensiver mit einigen Büchern auseinanderzusetzen, beispielsweise mit „Sterben im Sommer“ von Zsuzsa Bánk und „Sieben Richtige“ von Volker Jarck. Zu seinen Leseempfehlungen gehört auch „Das Meer am 31. August“ von Jürgen Hosemann.

Langfristig positiv denken

„Er hat sich 24 Stunden in Italien ans Meer gesetzt und beschreibt in einer sehr poetischen Sprache, was dort passiert.“ Auch dieses Buch wandert demnächst in die Regale der Fläming Bibliothek.

Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? „Man ist geneigt zu sagen wieder Normalität. In den Gesprächen mit den Lesern spüre ich, dass die Gespräche intensiver über die Sinnhaftigkeit der Dinge geführt werden. Da passiert gerade eine Menge und die Menschen beginnen langfristig positiv zu denken.“

Von Johanna Uminski