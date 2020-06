Niemegk

Zu insgesamt drei Arbeitseinsätzen hat der Förderverein „ Badeanstalt Niemegk 1929“ in den vergangenen Wochen aufgerufen, um das Schwimmbad fit für den Saisonstart zu machen. Viele Vereinsmitglieder, aber auch interessierte Niemegker Bürger, halfen mit, die Badeanstalt zu verschönern, wie Vereinssprecherin Diana Grund berichtet.

„Es wurde geputzt, geharkt, gestemmt und gemalert“, zählt sie auf. „Speziell die Außenfassade des Gebäudes zeigte erhebliche Mängel beim Putz. Es war zwingend notwendig, an gewissen Stellen den Putz im Sockelbereich zu erneuern und frische Farbe aufzutragen.“ So erstrahlt die Gebäudefront in Richtung Straße der Jugend nun in einem schönen gelb und die Fensternischen sowie der Sockel wurden mit grau farblich abgesetzt.

Frisch bepflanzte Blumenkübel

„Im Innenbereich der Badeanstalt wurden bei einem weiteren Arbeitseinsatz die Liegeflächen abgeharkt und von Geäst befreit, die Lagerräume gesäubert, der Inhalt durchsortiert und in neue Regale wieder einsortiert“, berichtet Diana Grund weiter. „Besonders schön anzusehen sind auch die frisch bepflanzten Blumenkübel.“

Matthias Grund hat sich als Vereinsvorsitzender bei allen Teilnehmern bedankt – denn es sei keine Selbstverständlichkeit, dass viele Kinder, Jugendliche, Studenten, Erwerbstätige und auch Rentner an solchen Aktionen teilnehmen. „Ein ganz besonderer Dank gilt aber den vielen Sponsoren, die dem Förderverein bei der Verschönerung der Badeanstalt weitergeholfen haben“, sagt Matthias Grund.

Marlene Grund (l.) und Dorothea Müller verschönern den Eingangsbereich der Badeanstalt. Quelle: Diana Grund

Zur Freude des Vereins konnte der Niemegker zudem mitteilen, dass für die kleinen Gäste im Schwimmbad in nächster Zeit ein Sandkasten und zwei Federwippgeräte aufgestellt werden. Der Förderverein hofft nun auf eine baldige Öffnung des Bades und wünscht sich, dass die Gäste sich wohlfühlen.

Von Josephine Mühln