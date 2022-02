Förderverein für historische Bauten in Niemegk gibt auf

Niemegk

Der Förderverein für historische Bauten in Niemegk befindet sich in Auflösung. Vereinschef Christian Marthe bestätigt das Ende der Gemeinschaft. „Es hat sich leider niemand mehr gefunden, der sich im Vorstand engagieren und Verantwortung übernehmen wollte“, erklärt der 57-Jährige.

Nach dem Wegzug von Kerstin Panzner und Hans-Joachim Urmann im vergangenen Jahr, die den Schriftführer und Stellvertreter Posten innehatten, sowie dem Ausscheiden von Burkhard Podewski aus gesundheitlichen Gründen, war Christian Marthe der Einzige, der vom vierköpfigen Vorstand noch übrig blieb.

Niemegker Verein beschließt Auflösung

Obgleich nach seiner Aussage an der letzten Vereinssitzung im September neben anwesenden Mitgliedern zwei interessierte Gäste teilnahmen, ließ sich die Vorahnung nicht mehr abwenden. Durch Vereinsbeschluss wurde das Ende des 1990 gegründeten Vereins, der aus dem schon zu DDR-Zeiten gegründeten Freundeskreises zur Rettung des Niemegker Klosters hervorgegangen war, besiegelt.

Zusammen mit Vereinsmitglied Stefan Pirnack ist Christian Marthe jetzt dabei, die Auflösungsformalitäten und alle damit verbundenen Schritte zu erledigen. „Als Freundeskreis wollen wir aber weiterarbeiten“, ergänzt der 57-Jährige Niemegker, dessen Vater Willi Marthe die entsprechende Initiative vor der Wende anschob und der später auch zu den Gründungsmitgliedern des Vereins gehörte.

Niemegker Karnevalsverein profitiert

Über die noch vorhandenen finanziellen Mittel des Fördervereins für historische Bauten kann sich nach der Abwicklung der Niemegker Karnevalsvereins freuen. Knapp 2000 Euro fließen an die Karnevalisten, die den kleinen Geldregen zweckgebunden verwenden müssen.

„Zur Sanierung des alten Lindenhofes“, erklärt Christian Marthe. Die Jecken hatten den früheren Gasthof, in dem die Karnevalsveranstaltungen stattfinden, erst vor kurzem übernommen. „Sie werden unser Geld gut gebrauchen können“, ist der Niemegker überzeugt.

Die vom Verein in Marthes Elternhaus eingerichtete Heimatstube in der Großstraße 53 soll indes nicht aufgelöst und weiter bestehen bleiben. Die Exponate, die Niemegker und Bürger aus anderen Orten übergeben haben, sollen als Schenkung oder Dauerleihgabe in Rechtsträgerschaft der Stadt übergehen. „In Absprache mit der Stadt möchten wir als Freundeskreis dann versuchen, regelmäßige Öffnungszeiten der Heimatstube anzubieten“, erläutert Christian Marthe, der das Ende des Vereins bedauert.

Zwischen Alltagsgegenständen der Altvorderen aus dem Ackerbürgerstädtchen kommt er ins Plaudern. „Die Idee für die Heimatstube fing ganz klein an“, sagt er. Den Ausschlag gab eine Ausstellung im Wasserturm. Der verstorbene Niemegker Frank Grünert hatte ausgewählte Postkartenansichten aus seiner Sammlung für eine Präsentation im Wasserturm, der damals noch der Stadt gehörte, ausgewählt und zur Verfügung gestellt. „Sie wurden zusammen mit Moheit-Bildern dort gezeigt“, erinnert sich Christian Marthe.

Ausstellungsort in Niemegk

Der pensionierte Berliner Stadtbaurat Hugo Moheit kam im September 1943 infolge des Bombenhagels auf Berlin nach Niemegk. Er lebte bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in der Stadt. Mit Malereien versuchte er seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und tauschte Bilder gegen Lebensmittel. Nach Kriegsende ging Moheit zurück nach Berlin. Die in Niemegk entstandenen und nicht veräußerten Werke hinterließ er beim damaligen Niemegker Pfarrer Günter Krolzig.

Als die Stadt den Wasserturm 2009 verkaufte, wurde nach einem neuen Ausstellungsort für die Zeitzeugnisse gesucht. Seit 2014 werden sie in der früheren Konsum-Verkaufsstelle in Marthes Elternhaus präsentiert. Im Lauf der Zeit wuchs dann auch die Zahl der Objekte. Vom alten Arztkoffer über Großmutters Nähmaschine bis hin zum hölzernen Kastenschlitten für Kinder.

Von Bärbel Kraemer