Neuendorf

Elliot ist ein Kämpfer. Das hat er in seinem noch jungen Pferdeleben bereits bewiesen. Oder besser: beweisen müssen. Denn nur drei Wochen nach Elliots Geburt Ende März verstarb seine Mutter.

Für Heike Wricke und ihre Familie, auf deren Reiterhof in Neuendorf bei Niemegk der kleine Elliot und seine 13 Jahre alte Mama Casquintera lebten, ein Schock. „Wir waren im Ausnahmezustand“, sagt die Pferdebesitzerin. „Aber wir haben auch sehr schnell eine große Welle der Hilfsbereitschaft erfahren, für die wir sehr dankbar sind.“

Wenn die Mutter eines Fohlens nach der Geburt verstirbt, ist schnelles Handeln gefragt. Schließlich muss das Jungtier weiter mit Milch versorgt werden. Im Fall von Elliot hat das Familie Wricke übernommen und stündlich mit Milchpulver gefüttert, wie Heike Wricke weiter berichtet. Parallel sei zudem nach einer Ammenstute gesucht worden.

Großer Überlebenswille

Diese können verwaiste Fohlen aufziehen – allerdings nur, wenn sie selbst ein Fohlen verloren haben. Denn nur dann haben diese Stuten für die Versorgung des fremden Nachwuchses auch genug Milch.

Bei Elliot war es so, dass der kleine Hengst recht schnell verstanden hat, die für ihn angerührte Fohlenmilch aus einem Eimer zu trinken. „Ich glaube, das hat ihm rückblickend das Leben gerettet“, sagt Heike Wricke. „Da wurde sein ganzer Überlebenswille deutlich.“

Fohlen Elliot (l.) lebt jetzt für ein halbes Jahr bei Familie Dwehus im niedersächsischen Ahnsbeck. Quelle: Privat

Inzwischen ist Elliot bereits umgezogen. Eine Ammenstute hat man für ihn zwar nicht gefunden, dafür aber einen gleichaltrigen Gefährten. „Die beiden können jetzt aufwachsen wie Geschwister“, freut sich Heike Wricke, der der Abschied natürlich nicht leicht gefallen ist. „Aber ich weiß, dass er dort in guten Händen ist“, sagt sie. „Außerdem ist es ja nur ein Abschied auf Zeit. Im September, wenn Elliot ein halbes Jahr alt ist, soll er auf unseren Hof zurückkommen.“

Bis dahin werden zwischen Ahnsbeck bei Celle (Niedersachsen), wo Elliot nun lebt, und Neuendorf fleißig Nachrichten, Fotos und Videos übers Handy ausgetauscht. „Sicher hätten wir gerne eine Ammenstute für ihn gefunden, aber die Möglichkeit dafür ist eben nicht immer gegeben“, sagt Heike Wricke.

Vermittlung von Ammenstuten „Ammenstuten Deutschland“ ist eine deutschlandweite, rassenunabhängige Koordinierungsstelle für eine fachkundige Vermittlung von Ammenstuten oder Waisenfohlen. Die ehrenamtliche Ansprechpartnerin Ingrid Wiegmann ist rund um die Uhr erreichbar. Sie betreibt die Koordinierungsstelle seit 15 Jahren. Mehr: www.ammenstuten-deutschland.de

„Und wir haben uns letztendlich auch so entschieden, weil wir das Gefühl hatten, den Leuten dort geht es so wie uns. Man hat beim Austausch der ersten Nachrichten gemerkt: das passt.“ Etwa 225 Kilometer liegen jetzt zwischen Elliot und Familie Wricke, aber der nächste Besuch sei bereits geplant.

„Die ganze Situation war schon sehr dramatisch, sowas haben wir in unserer langjährigen Arbeit noch nicht erlebt“, erzählt Heike Wricke. „Es hat mich sehr bewegt, als dann so schnell so viel Hilfe angeboten wurde.“

Schwangerschaft verlief normal

Dass Elliots Start ins Leben so schwer werden würde, sei vorher nicht absehbar gewesen. „Die Schwangerschaft und die Geburt verliefen normal. Aber nach drei Tagen sind bei Casquintera die ersten Koliken aufgetreten.“ Nach weiteren drei Wochen habe sich der Zustand des Tieres massiv verschlechtert und die Stute sei schließlich an den Folgen der Koliken verstorben.

„Pferde sind Herdentiere, ein Fohlen braucht eine Leitfigur – und in der Prägungsphase ist das die Mutter“, erläutert Heike Wricke. „Aber Elliot hat jetzt die Chance, in dem gleichaltrigen Fohlen einen Partner zu finden und vielleicht können sich beide auch ein wenig gegenseitig erziehen“, hofft die Pferdebesitzerin.

Nach dem Tod der Stute habe die Tierärztin einen Kontakt zu „Ammenstuten Deutschland“ hergestellt. Dabei handelt es sich um eine von Pferdezüchterin Ingrid Wiegmann privat und ehrenamtlich organisierte Vermittlung, die deutschlandweit Ammenstuten und Waisenfohlen zusammenbringt.

„Bei mir hatte sich zuvor bereits die Familie aus Ahnsbeck gemeldet und mitgeteilt, dass sie für ihr eigenes Fohlen eine Ammenstute suchen. Letztendlich haben wir die beiden Fohlen zusammengeführt – denn die Familie aus Niedersachsen wollte ihr Jungtier dann mangels Ammenstute mit der Flasche großziehen und hat Elliot dazugenommen“, erzählt Ingrid Wiegmann.

„Das war für alle Beteiligten ein richtig guter Weg, der funktioniert – und eine befriedigende Lösung für beide Seiten“, sagt Wiegmann.

Von Josephine Mühln