Niemegk

Am Donnerstag, 16. Juli, findet in Niemegk ein Fotoworkshop für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren statt. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet Jugendkoordinatorin Anne Kollien um Anmeldung bis zum 9. Juli.

„Schwerpunkte werden je nach Interesse Street Photography, Porträts im Freien, Architektur- und Naturfotografie sein“, berichtet Anne Kollien. „Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Eine Spiegelreflexkamera ist vor Ort vorhanden und kann genutzt werden, sofern die Teilnehmenden keine eigene oder geliehene Kamera mitbringen können.“

Treffpunktk für den Workshop, der von 13.30 bis 16.30 Uhr stattfinden soll, ist am Jugendclub in Niemegk in der Großstraße 61.

Anmeldung bis 9. Juli unter juko.niemegk@awo-potsdam.de oder per SMS an 0151/46755088.

Von MAZ