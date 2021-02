Frau und Mädchen bei Hunderettung auf Ziezower See ins Eis eingebrochen     

Ziezow

Zu einer Eisrettung alarmiert worden sind am frühen Montagabend diverse Feuerwehrkräfte aus dem Amt Niemegk. Sie waren zur Hilfe geeilt, nachdem kurz vor 17 Uhr am Kiessee bei Ziezow zwei Personen ins Eis eingebrochen waren.

Das Unglück verlief für eine gut 40 Jahre alte Frau sowie ein circa 13-jähriges Mädchen –vermutlich ihre Tochter – am Ende glimpflich. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst konnten die beiden zunächst stark unterkühlten Personen wieder entlassen werden.

Dem Hund aufs Eis gefolgt

Die mit einem Auto mit Berliner Kennzeichen angereisten Spaziergängerinnen waren an dem See mit zwei Hunden unterwegs. Einer der Hunde soll sich nach ihren Schilderungen dann entfernt haben und auf das Eis gelaufen sein. Um ihn zu retten, war die Frau auf den See gelaufen und in die nicht tragfähige Eisdecke eingebrochen bis zum Oberkörper. Dem Mädchen gelang es kurz darauf, die Frau aus dem Eisloch zu retten. Doch brach auch sie teilweise ein bei der Rettungsaktion.

Personen stark unterkühlt

„Als unsere alarmierten Feuerwehren vor Ort eintrafen, waren beide Frauen schon wieder aus dem Wasser. Sie waren aber stark unterkühlt“, sagt Jan-Rainer Winkelhaus, der Einsatzleiter von der Feuerwehr Dahnsdorf. Die Personen wurden an den Rettungsdienst übergeben zu einer vorsorglichen Untersuchung.

Wasserretter konnten Einsatz abbrechen

Gegen 17.30 Uhr konnte der um 16.50 Uhr gestartete Einsatz wieder beendet werden. Ausgerückt waren 22 Kräfte der Feuerwehren aus Locktow/Ziezow, Dahnsdorf/Kranepuhl sowie Mörz und Teile der Amtsführung Niemegk. Angerückt waren außerdem zwei Fahrzeuge vom Rettungsdienst mit Notarzt sowie die Polizei.

Von der Rettungsleitstelle alarmiert worden waren zunächst auch Wasserretter der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). „Sie konnten ihren Einsatz doch bereits auf der Anfahrt wieder abbrechen, nachdem klar war, dass die beiden Personen gerettet waren“, sagt Jan-Rainer Winkelhaus am Montag gegenüber der MAZ.

Von Thomas Wachs