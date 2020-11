Niemegk

Vor Freude leuchtende Augen an einem grauen Novembertag – dafür hat Sabine Wolter am Freitag gerne gesorgt. Die Geschäftsstellenleiterin der Filiale der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS) in Niemegk hat im Schwimmbad eine Spende für den Förderverein „ Badeanstalt Niemegk 1929“ an dessen Vorsitzenden Matthias Grund überreicht.

Insgesamt hat die MBS in diesem Jahr fast 50 Vereine im Hohen Fläming finanziell unterstützt, verteilt wurde die Summe von 136.000 Euro. Die sonst jährlich stattfindende offizielle Spendenübergabe musste wegen Corona jedoch ausfallen – deshalb wurde improvisiert.

Anzeige

Schwimmtraining für Kinder

Über wie viel Geld genau sich die Niemegker freuen konnten, wurde nicht verraten. „Aber wir sind zufrieden“, sagt Matthias Grund und lacht. „Wir haben das bekommen, was wir beantragt haben.“

Wofür die Finanzspritze eingesetzt werden soll, ist dagegen kein Geheimnis. Denn nun kann das vom Förderverein geplante Schwimmtraining für Kinder ab der kommenden Saison Realität werden. „Dafür benötigen wir noch Utensilien, die von dem Geld gekauft werden sollen“, erzählt der Vereinsvorsitzende.

Lesen Sie auch: Geburtstagskind sammelt Geld für das Freibad Niemegk

Wie dieses Material aussehen kann, mit dem die kleinen Schwimmbadbesucher dann das kühle Nass erobern, haben die Zwillinge Charlotte und Marlene Thiele fürs Foto schon mal gezeigt.

Matthias Grund freut sich außerdem, dass inzwischen drei Rettungsschwimmerinnen erfolgreich ihre praktischen Prüfungen abgeschlossen haben. Nur die Theorie stehe noch aus, sagt Matthias Grund. Dann aber steht dem Einsatz in der Paul-Temming-Badeanstalt nichts mehr im Weg.

In der Paul-Temming-Badeanstalt in Niemegk wird gerade eine neue Terrasse gebaut. Quelle: Josephine Mühln

Die befindet sich zwar gerade in der Winterruhe, untätig ist der Förderverein aber auch in den kälteren Monaten nicht. Seit Anfang November entsteht auf dem Gelände eine neue Terrasse im Bereich des Kiosks – über 100 Quadratmeter wird sie groß sein und Platz für zehn Tische und 40 Stühle bieten. Für später sei teilweise noch eine Überdachung geplant.

„Von hier aus können die Eltern oder Großeltern ihre spielenden Kinder gut beobachten, während sie selbst vielleicht eine Tasse Kaffee trinken und dazu ein Stück Kuchen essen“, beschreibt Matthias Grund seine Vision.

„Wir wollen, dass das Schwimmbad ein Treffpunkt für alle Generationen wird. Als Biergarten und Kulturstätte soll der Ort von Frühjahr bis Herbst zu einem einladenden Lebensmittelpunkt für die Niemegker und die Bewohner aus den umliegenden Dörfern werden.“

Von Josephine Mühln