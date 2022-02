Wiesenburg/Rädigke

Auch in einigen Kirchengemeinden im Hohen Fläming finden am Wochenende anlässlich des Krieges in der Ukraine Friedensgebete statt.

So lädt Wiesenburgs Pfarrer Stephan Schönfeld für Samstag, 26. Februar, in die Marienkirche ein. Die Andacht beginnt um 18 Uhr. Außerdem werden zum Gedenken täglich um 12 Uhr die Glocken geläutet, wie der Pfarrer mitteilt.

Andacht am Sonntag in Rädigke

„Betroffen von den Nachrichten aus der Ukraine lade ich zu einer Andacht für den Frieden ein“, schreibt auf Pfarrer Matthias Stephan aus Rädigke. Der Gottesdienst in der dortigen Kirche findet am Sonntag, 27. Februar, ab 13.30 Uhr statt.

„Wir können singen, beten, hören, eine Kerze entzünden, mit unseren Sorgen, Fragen und Gedanken nicht allein sein – sondern sie teilen und vor Gott bringen“, so der Geistliche.

