Dahnsdorf

Die ehemaligen Schweineställe am Rand von Dahnsdorf haben den Besitzer gewechselt. Sie sollen wieder seriös genutzt werden. Dafür will Ahmet Erkan sorgen. Er ist Besitzer der Ersin-Möbel-GmbH und hat schon einmal etwas Schutt vom 18.500 Quadratmeter großen Areal abtransportieren lassen.

Das Unternehmen aus Berlin ist seit langem auf der Suche nach geeigneten Lagerplätzen für seine Ware, berichtet Ramazan Oruc für die Firmenleitung. „Wir haben uns auch für eine leerstehende Halle im Wiesenburger Gewerbegebiet interessiert. Aber die viel bessere Anbindung zur Autobahn hat den Ausschlag für die Ansiedlung in Dahnsdorf gegeben“, begründet Oruc die Entscheidung.

Firma besteht seit 1993

Ersin Möbel besteht seit 1993, seit 2002 als GmbH. „Der Gründer Ahmet Erkan hat zu Beginn selbst die Möbel geschleppt und aufgebaut, die er damals verkauft hat“, heißt es. Heutzutage gibt es einen 4000-Qudratmeter großen Markt über drei Etagen in der Grenzallee und eine Filiale in der Müllerstraße in Berlin-Wedding.

Ahmet Erkan ist Gründer von Ersin Möbel aus Berlin. Quelle: René Gaffron

Weil die Flächen in der Hauptstadt sehr knapp sind, hat die Internet-Präsentation des Grundstückes mit den drei Hallen und einer Scheune im Hohen Fläming das Interesse der türkischen Firma geweckt. Zum Kaufpreis will sich die Ersin-GmbH nicht im Detail äußern, ist sich aber gewiss, dass der holländische Vorbesitzer keineswegs unter Wert geschlagen wurde.

Illegale Hanfaufzucht 2019 entdeckt

Von der dubiosen Vorgeschichte in der jüngeren Vergangenheit habe man bei Geschäftsabschluss nichts gewusst, berichtet. Ramazan Oruc. Letztlich stand und steht die Episode aber nicht der nun gewünschten Perspektive entgegen.

2019 hat die Polizei in Dahnsdorf die Cannabisplantage ausgehoben. Jetzt wird ein Möbellager draus. Quelle: Polizei

Zwischen Mai 2018 und Februar 2019 wurde das Domizil augenscheinlich genutzt, um darin Cannabis in Größenordnungen zu züchten. 2019 hat die Polizei das Versteck ausfindig gemacht und 2300 Pflanzen sichergestellt. Sie wurden demnach in neun Räumen mit technisch hohem Aufwand gezogen. Einiges schon getrocknetes Marihuana sowie weitere junge Pflanzen sind ebenfalls gesichert worden – alles in allem über 131 Kilogramm.

Solar-Anlage gehört Alt-Eigentümer

Der vor den Toren von Potsdam lebende damalige Eigentümer hat im Prozess am Landgericht Potsdam ausgesagt, nach der Untervermietung von den kriminellen Handlungen nichts gewusst und mitbekommen zu haben. Er ist dem Vernehmen auf freiem Fuß und ihm gehört die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Das Angebot, sie zu ebenfalls zu veräußern, habe er ausgeschlagen, wird berichtet.

Ramazan Oruc von der Firma Ersin Möbel aus Berlin ist mit der Ansiedlung in Dahnsdorf sehr zufrieden. Quelle: René Gaffron

Die Nutzungsänderung des ehemals landwirtschaftlichen Betriebes muss noch amtlich bestätigt werden. Die Unterlagen dafür werden vom ortsansässigen Planer Hans Fürstenberg erstellt. Die Gemeindevertretung Planetal hat bereits ihre Zustimmung erteilt. Entscheidend ist freilich die Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde des Kreises Potsdam-Mittelmark.

Lagerarbeiter noch gesucht

Allerdings sind bauliche Veränderungen kaum vorgesehen. „Vielleicht kann der Untergrund für die Lastwagen noch etwas befestigt werden“, wüscht sich Oruc. Der Verkehr soll sich im Rahmen halten. Einmal pro Woche ist mit einem Sattelschlepper zu rechnen, der die Möbel ins Lager bringt. Drei bis vier kleine LKWs bringen Tische und Stühle dann zu den Kunden.

Für die im Lager anfallenden Arbeiten sollten möglichst Arbeitskräfte aus der Umgebung gefunden werden.

In diesem Geschäft in Berlin verbtreibt Ersin Möbel die in Dahnsdorf gelagerte Ware. Quelle: Peivat

„Der Online-Handel ist für uns noch ein vergleichsweise neues Feld“, sagt Oruc. Während der Covid-19-Pandemie sei die Offerte erst entwickelt worden. Geliefert wird unter anderem in den Raum Leipzig/Halle (Saale), was ebenfalls für das Lager nahe der A 9 in Dahnsdorf spricht.

Von René Gaffron